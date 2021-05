El ex director de Tránsito en Lerdo, Tadeo Julio César Toledo Herrera, aseguró que él no sabía que el camión, al que confirmó haber dado acompañamiento desde Lerdo hacia Gómez Palacio, contenía despensas y aseguró que actuó con buena intención atendiendo el llamado de apoyo de un colega.

También informó que interpuso una denuncia en la Vicefiscalía porque él fue detenido durante horas en Gómez Palacio hasta que, como él mismo lo comenta, logró escapar.

"Cuando yo llegué el camión no estaba desenlonado ni abierto y en ningún momento estaba la gente subiendo nada ni bajando nada. Yo no sabía qué contenía el camión, de hecho yo me di cuenta de que tenía las despensas cuando unos de ellos se subieron y abrieron el camión y ya posteriormente llegó la policía y acabó de desenlonar; Ahí es donde me di cuenta que el camión venía lleno de despensas", declaró el exdirector de Tránsito Municipal a El Siglo de Torreón.

Tadeo mencionó que él es transportista y que llegó a ser delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), razón por la cual tiene mucha relación con otros transportistas.

"Un compañero transportista me marcó y me dijo que un camión que ellos traían estaba haciendo secuestrado, que al parecer no sabía así lo querían robar o querían bajar la carga y yo acudí al lugar y sí ahí estaba el camión y lo tenían bloqueado unos carros por adelante y por detrás y empezamos a dialogar pero se calentaron los ánimos y hubo algo de jaloneos y gritos, ahora sí que fue entre todos, y ya de ahí ellos movieron el vehículo para que el camión pudiera salir", dijo Tadeo asegurando que esto pasó en Lerdo y que las personas que no dejaban que saliera el camión pertenecían a diversos partidos políticos.

La persona que le pidió el acompañamiento, dijo, es otro transportista agremiado llamado Juan Sarmiento que se encuentra en Sinaloa.

Respecto al porqué se trasladó el camión desde Lerdo al bulevar Miguel Alemán, de Gómez Palacio, mencionó: "Lo que pasa es que al parecer el dueño del camión tenía que entregar esas despensas en Abastos...Yo todavía no sé quién es el dueño del camión", dijo el ex director.

Mencionó que ya en el bulevar Miguel Alemán se percató de que los vehículos iban atrás del camión y que lo bloquearon nuevamente en su trayecto, ahí cerca de El Golfito en Gómez Palacio, tras lo cual llegó Tránsito y la Policía Municipal de Gómez Palacio así como la Guardia Nacional.

"Yo me quedé ahí aunque varias personas me decían que me retirara pero yo lo que quería es que llegara el dueño del camión para que se quedará pendiente de su unidad pero en eso llegó la policía y ahí me dijeron que estoy bajo custodia y me tuvieron bajo custodia más o menos desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde donde yo les pedía que me dijeran cuál era mi situación", dijo el exdirector de Tránsito.

Mencionó que luego de que se retiró la policía municipal preguntó al comandante que si ya se podía retirar, a lo cual respondió que sí pero al tratar de hacerlo personas de diversos partidos políticos lo agredieron físicamente.

Respecto a personas encapuchadas que presuntamente habrían llegado al lugar de los hechos el exdirector mencionó: "Sí llegó otro grupo que empezó a dialogar con ellos. Yo vi que traían como un trapo o algo para cubrir el rostro y al momento en el que se empiezan a agarrar a golpes pues yo aproveché esa distracción y tuve que correr, aún así en la corrida también me pegaron con una piedra y me aventaron un ladrillo en la espalda y me patearon, me caí en el piso pero al final de cuentas logré subirme a un vehículo y escapar", declaró.

También mencionó nombres de personas que pertenecen a partidos como Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas, Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Morena que lo retuvieron.

Respecto a los billetes de 200 pesos que llevaba y ante los rumores que circularon que indicaban que estaba pagándole a taxistas en apoyo a una candidata de Lerdo dijo que era falso: "Lo que pasa es que yo soy comerciante de aquí de Lerdo y lo del dinero que yo traía era era parte de lo que había cobrado para pagarle a mis empleados y por eso abrí el sobre".

En cuanto al conductor del camión de las despensas el ex funcionario lerdense dijo que ya no supo nada de él: "Se perdió yo la verdad desconozco para dónde se haya ido".

El exdirector de Tránsito Municipal de Lerdo, recordó que hace 15 días presentó su renuncia pero aseguró que no lo hizo por motivos electorales.

También interpuso una denuncia ante la Vicefiscalía, en Lerdo, la recepción de denuncias del fin de semana, por privación ilegal de la libertad y agresiones.

"He tenido muchas llamadas donde me dicen que me van a matar, que cuide mi familia porque se van a desquitar", dijo Toledo, razón por la cual responsabiliza a los partidos políticos de lo que le pueda suceder a él o a su familia.

Mencionó que es posible que amplíe su declaración ante las autoridades del Ministerio Público.