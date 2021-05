Atropella a conductora de autobús escolar tras disputa

El ataque ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando una mujer de 44 años que operaba un autobús escolar frenó ante el cambio de un semáforo en una intersección, hecho que enfureció al conductor de un Subaru que estaba detrás de ella, por lo que decidió descender de su auto y caminó hacia el autobús y golpeó a la unidad.

Luego del ataque, la conductora bajó del autobús y se paró sobre el camellón para grabar al sospechoso, quien reaccionó atropellando intencionalmente a la mujer y luego huyendo de la escena.

La víctima sufrió heridas graves en todo su cuerpo y tuvo que ser trasladada a un hospital, en donde actualmente se encuentra en condición crítica pero estable, reportó el New York Post.

Hasta el momento el motorista responsable no ha sido identificado, por lo que las autoridades locales difundieron el video en redes sociales con la intención de que alguien pueda ayudar a identificarlo.

WANTED for AN Vehicular Assault at the northeast corner of Hinsdale Street and Linden Boulevard . #Brooklyn @NYPD75pct on 4/30/21 @ 5:15 PM n unidentified individual did intentionally run over a 44-year-old female victim with his vehicle.Reward up to $2500 Know who they are? pic.twitter.com/FV4MW4NxHA