El 5 de mayo, es una de las fechas cívicas más importantes que tiene la comunidad nacional migrante en los EUA, con la que se conmemora formalmente la batalla de puebla de 1862, sin embargo, también se festeja nuestra mexicanidad en el exterior, así como la valentía de los migrantes, en sus luchas diarias para obtener mejores opciones para su desarrollo personal y familiar. No tengo duda que es tan o más importante esta fecha, como el día en que festejamos nuestra independencia nacional, los días 15 de septiembre de cada año.

En Nueva York, hay múltiples festejos con diversos eventos y programas. En algunos casos, son las niñas y niños, los protagonistas de la escena. Se visten de adelitas y mariachis, para hacer honores a la bandera, cantar el himno nacional y pronunciar discursos o declamar poesías que recuerdan a nuestros héroes nacionales. En otros casos hay bailables y canticos de música vernácula. En la mayoría de los eventos, se concluye con una verbena popular, con puestos de comida mexicana, que nos invita a la nostalgia, ya que nunca dejamos de llevar en nuestros corazones, los olores, sabores y colores de nuestro querido México, no importa la distancia, ni los años fuera.

El evento más grande en asistencia y movilidad, es el que se lleva a cabo en Passaic, New Jersey, en donde hay una importante presencia de connacionales que viven y trabajan desde hace varios años. Obviamente el año pasado no hubo el tradicional desfile, en donde se calcula que concurren cerca de 10,000 personas, con la asistencia de las principales autoridades administrativas y legislativas del Estado. Aún y cuando las campañas de vacunación avanzan a paso acelerado en la región, por precaución y prudencia, este año tampoco tendremos desfile, no obstante, se recordará la hazaña del General Zaragoza ante una magnifica estatua ecuestre que tiene la ciudad, cerca de los edificios de gobierno y de vecindarios de nuestra comunidad.

Con independencia del festejo cívico, el 5 de mayo, es una fecha importante para nuestras comunidades en los EUA, y en especial para nuevas generaciones de americano-mexicanos, porque nos permite recordar nuestros orígenes, raíces e historia, así como los valores y principios que debemos mantener como sociedad y como mexicanos. La batalla de puebla, por supuesto que es motivo de orgullo, ya que el General Zaragoza, con su ejército de oriente, logró vencer al que en ese momento fue considerada, la fuerza militar más poderosa del mundo, con más soldados y mejor armamento. En efecto en aquella ocasión, las armas del supremo gobierno, se cubrieron de gloria, porque se luchó con valentía, determinación y unidad, frente al gran desafío que representó la invasión francesa en territorio nacional.

Por los tiempos y retos presentes que tenemos, destaco el valor de la unión que hace la fuerza necesaria que requiere una colectividad, para lograr mejores oportunidades y expectativas. Para cambiar la realidad presente, frente a las acciones que tendremos que sortear ante la reactivación económica post covid, una eventual reforma migratoria y en el centro de todo, una mejor y más amplia educación para nuestras niñas y niños migrantes, que serán los beneficiarios de lo que hoy hagamos bien y unidos. Una batalla más que dar en el presente, para ganar el futuro, honrando con ello, el legado del General Zaragoza aquel 5 de mayo.

Twitter: @Jorge_IslasLo