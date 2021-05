Temen padres contagios en aulas en Edomex

Pese al anuncio de la vacunación de 375 mil maestros, administrativos, intendentes y todos los trabajadores de escuelas públicas y privadas en el Estado de México, algunos padres de familia no están dispuestos a que sus hijos regresen a clases presenciales, pues temen que el COVID llegue a sus hogares, pues coinciden en que pueden estar seguros que sus hijos no salen, "pero no de lo que hacen otras familias".

Padres de familia consultados señalan que no es una decisión sencilla, pues si bien se estima que el retorno sea hasta dentro de varias semanas, tras un año de confinamiento, "tratando de resguardar todo lo posible a los niños, no podemos exponerlos así", dijo Lizbeth, mamá de dos niñas de nivel primaria y preescolar. Expuso que su situación no ha sido nada sencilla, pues sus hijas deben sortear todo tipo de riesgos, ya que permanecen solas la mayor parte del día, porque ella debe salir a trabajar. "Dejarlas salir a la escuela sería como decidir exponerlas a una ruleta en la que podrían enfermarse de COVID-19 o contagiarme, porque nadie sabe dónde o cómo está el virus, ni los cuidados en otros hogares", dijo. Por su parte, Tania, de 26 años, vende crepas en la tienda de abarrotes de sus papás, y tampoco quiere que sus dos hijas regresen a clases presenciales. "Resulta que la propagación del virus podría ser masiva en las escuelas, ellas traer la enfermedad y contagiarnos, también a mis papás y eso no sabemos si podríamos soportarlo. Alguien estaría en peligro de morir", detalló. En el caso de Manuel, odontólogo, dijo que sus tres hijos no van a regresar, a pesar de que las primarias y secundarias retomen los cursos presenciales: "En mi caso he visto personas que se han contagiado por simplemente cargar un bebé, es muy peligroso. La gente no tiene conciencia". 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste