Cuando digo "el asunto de marras",usted entiende seguramente que me refiero a un asunto que ya mencioné, el asunto del que estamos hablando, el mencionado, el consabido. Sí, lo entiende, pero probablemente no sepa por qué digo así. Al menos yo reconozco que no lo sabía y lo acabo de investigar. ¿Por qué se dice "el asunto de marras"? ¿A qué marras me estoy refiriendo? Y más aún, ¿qué es una marra?

Independientemente del significado que le da el Diccionario a la palabra "marra" y que no tiene nada qué ver con "el asunto de marras", si nos vamos (y ya nos fuimos) a investigar el origen de "la palabra de marras", encontramos que procede del árabe "marra" y significa "una vez", refiriéndose a "algo que ya sucedió una vez, en otra ocasión, en otro tiempo". Entonces el "asunto de marras" es lo que se mencionó ya una vez (o varias veces) antes, en un momento anterior.

Está como el caso de la dialéctica, una palabra que a veces usamos un poco "al troche y moche" o, como diríamos muy a la mexicana, la usamos "al trancazo" sin tener muy claro su significado.

Lo que pasa es que la dialéctica misma tiene la culpa porque, según el diccionario, sus aplicaciones están algo diversificadas. Tendríamos que empezar por definirla con claridad, buscar una definición corta y clara; encontré ésta: ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica es el arte de dialogar, argumentar y discutir. Esta es una buena definición básica que incluso nos lleva a ver que las palabras dialéctica y diálogo pues tienen raíces comunes.

Una definición más científica pero más difícil de "digerir" sería decir que la dialéctica es la "ciencia que trata del raciocinio y de sus leyes, formas y modos de expresión". Creo que debemos tener presente que la palabra dialéctica proviene de una palabra griega dialektiké que significa discusión, diálogo o explicación.

Y entonces nos queda claro que para poder dialogar acerca de un asunto determinado, necesitamos conocer ese asunto… ¡pues claro! Si quiero discutir acerca de determinado tema, necesito conocerlo y razonarlo, es decir entender sus razones y sus principios o sus leyes.

En la doctrina platónica (ya ve usted que Platón era el filósofo griego que todo lo llevaba al campo del diálogo) la dialéctica es el proceso intelectual que permite llegar, a través del significado de las palabras a las realidades trascendentales o ideas del mundo inteligible.

La palabra dialéctica tiene el mismo origen que el dialecto que es: "cada una de las lenguas derivadas de un tronco común" porque el verbo dialogar es también hablar y para poder entablar una conversación es necesario que los dialogantes usen determinado lenguaje.

ME PREGUNTA: Diana González: "Hablando de materias primas ¿cuál es la forma correcta de decir: ¿el material esta caduco, o el material esta caducado?"

LE RESPONDO: Lo correcto es: el material está caduco o el material ha caducado.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Los hombres somos tan necesariamente locos, que para decir que no estoy loco, necesitaría estar loco.