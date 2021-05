PEQUEÑAS ESPECIES

MIS CUALIDADES RACIALES II

SOY GRAN DANÉS

El "Apolo de los perros", así me llaman por mi aspecto majestuoso e imponente. También me conocen como Dogo Alemán o Alano, por mi origen. Aparezco en una moneda griega del año 36 antes de C. presumiendo algunos mi origen helénico. Mi trabajo principal era la caza del jabalí y ciervo, también el de protección. Mi carácter es equilibrado y afectuoso, soy agresivo cuando las circunstancias lo requieren, especialmente cuando el amo se ve amenazado por extraños, soy muy paciente con los niños. Mi peso es de 60 kilogramos con una estatura 90 cm. Me adapto a la ciudad, pero necesito de grandes espacios para ejercitarme.

SOY BASENJI

Cuento con dos peculiaridades entre las razas de perros, nunca he ladrado y carezco de mal olor, me consideran el más limpio de mi especie. Soy de origen Sudafricano, originalmente me utilizaban como perro guía en la selva, avisando la presencia de animales feroces. Tengo una alzada de 40 cm con un peso de 10 kg. Cuento con unas arrugas en la frente dando aspecto de un hombre viejo pensativo, inteligente, alegre, afectuoso, tolerante con los niños, extremadamente limpio y soy un excelente perro de compañía.

SOY POMERANO

Mis antepasados derivan de los Spitzs blancos que existieron en Pomerania al norte de Alemania alrededor de 1700. La reina Victoria le encantaba esta raza teniendo varios en sus perreras, creando gran popularidad en la gran Bretaña. Fue así como me gané la reputación de un perro faldero de señora mayor, aunque no me molesta que me presten muchísima atención. Mi estatura es de 25 cm con un peso de 3 Kg. Cuento con un carácter alegre, vivaz, cariñoso con los niños, un delicioso animal de compañía, que quiere mucho a su casa y sabe defenderla de mal intencionados

SOY PUG

Pariente del Pequinés, importado de China en el siglo diez y siete, me tuvieron en gran intimidad las señoras, convencidas de que la simpática fealdad de la raza realzaba la belleza de mi aspecto, también me conocen como Carlino, por un personaje de Arlequín que interpretaba con una máscara negra como el de mi rostro. Muy conocido en todos los países, de talla pequeña con 7 kg de peso, de carácter gracioso, juguetón, tierno, apasionado, fiel con el amo y desconfiado con los extraños. Un excelente perro de compañía y muy querido especialmente por las señoras.

SOY ROTTWEILER

Soy descendiente del Mastín, en la edad media fui utilizado como perro de manada en la ciudad alemana de Rottweil, derivando de ahí mi nombre. Poseo una corpulencia potente y maciza, con un peso de 50 kg. Impongo por mi aspecto de un perro feroz, soy utilizado para guardián, policía, pastoreo y defensa personal. Poseo una gran inteligencia, con un absoluto instinto para la guardia y vigilancia. Algo temperamental, me aficiono tiernamente a la familia, pero necesito de un jardín para sobrellevar mi vida.

SOY POODLE

También me conocen como, Caniche, Perro de aguas, French. Descendiente del Barvet de origen Francés. Originalmente nos utilizaban como perro cobrador de piezas en los pantanos, Caniche proviene de cabard (pato en francés). Debemos de asistir periódicamente a la peluquería, ya que no mudamos de pelo como otras razas. Existen tres variedades, Grande, mediano y enano. Poseemos, simpatía, inteligencia, excelentes perros de circo, extraordinario sentido de orientación y pacientes en el baño y esquilado, pasamos a formar por excelencia una raza de compañía.

SOY COCKER

Existen dos variedades, Cocker Spaniel Inglés y el Cocker Americano descendiente del Cocker Inglés. Mi origen se remonta al año 1300 de los perros Epagneul importados a la Gran Bretaña. En el pasado fuimos una raza especializada en la caza, y el nombre Cocker se deriva del woodcock, (becada) ave limícola del tamaño de una perdiz, somos excelentes cobradores de mandíbula delicada para dejar en los pies del amo la presa intacta. Por el gran amor que le tenemos al hombre, nos consideran el perro más agradable de compañía por nuestra bondad, inteligencia y saber obedecer, necesitamos de la estética y cuidados en nuestras grandes orejas.

SOY SCHNAUZER

Mi origen es de Baviera, llevo mi nombre por mi barba y bigote que en alemán es schnauz. Existen tres variedades; Gigante, mediano y pequeño. Mis antepasados son legendarios que aparezco en un cuadro de Durero del siglo quince. Por mi gran tamaño y fidelidad al amo, acompañaba las diligencias en los grandes recorridos en los bosques, para defenderlos de salteadores de caminos, también me desempeñaba como guardián de establos y patios. La raza mediana es dinámica, fuerte, valiente, resistente a las enfermedades, era utilizada para la caza de zorros, comadrejas y ratas. La talla pequeña, se le considera como un excelente animal de compañía. El carácter de los tres coincide en ser valientes, afectuosos, atrevidos, dedicados al amo, con visitas a la estética.

SOY DACHSHUND

También conocido como Teckel o perro Salchicha, derivando el nombre por la forma del cuerpo alargado que se modificó por generaciones para introducirse a las madrigueras de los animales de caza. Desciendo de razas muy antiguas de caza alemanes, aparezco en imágenes en la tumba del faraón "Teckel" de cinco mil años de antigüedad. Soy corto de extremidades, con un cuerpo alargado y vigoroso, de carácter, alegre, sincero, listo, valiente y sin complejos, soy ladrador comportándome como un excelente guardián y un afectuoso perro de compañía.