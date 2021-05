¿Quién es Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero?

Luego de que Morena definió este sábado que Evelyn Salgado Pineda es la candidata a la gubernatura de Guerrero, la hija de Félix Salgado Macedonio agradeció a su padre "El Toro", quien aseguró ha sido su guía y consejero.

"Estoy muy orgullosa y quiero agradecer a un gran hombre (...): Félix Salgado. Nuestro 'Toro' nunca se ha rendido ante la adversidad", declaró Salgado Pineda.

La nueva candidata aseguró que no es una "Juanita" y fue la decisión del pueblo la que le dio la candidatura y no su padre, de quien dijo no tomará decisiones.

"No me llamó Juanita, me llamó Evelyn Salgado Pineda", exclamó.

¿Quién es Evelyn Salgado Pineda?

"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 'Juanita'. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo", escribió la hija mayor de Félix Salgado Macedonio, quien finalizó su publicación en Facebook con un "¡Hay toro!"

El mensaje desató suspicacias pues que al referirse a la "juanitas", hace referencia a las candidatas que los partidos políticos colocan en puestos, para después ser sustituidas por un hombre, como ocurrió con Rafael Acosta Ángeles "Juanito", quien terminó por ceder el mandato en la delegación Iztapalapa a Clara Brugada en 2009.

Evelyn Salgado Pineda, admiradora de su padre y AMLO

Fiel seguidora de la campaña de su padre, Evelyn Salgado acostumbra subir fotos junto a él en sus mítines y junto a su familia, incluidas sus cuatro hermanas.

Ahora que Pineda sustituye a "El Toro" como candidata de Morena a la gubernatura en Guerrero, lo hará con cierta experiencia, pues fue presidenta del Patronato de DIF de Acapulco y delegada de la Secretaría de la Mujer en Acapulco.

En su página como funcionaria, Evelyn recordaba que "durante mi gestión como Presidenta de DIF Acapulco 2005-2008, se ejercieron diversos programas sociales atendiendo a grupos vulnerables y promoviendo el desarrollo de las familias acapulqueñas", lo que acompañaba con fotos de niños y adultos mayores del puerto guerrerense.

Comúnmente, Evelyn comparte fotos antiguas de su padre. De bebé, con Cuauhtémoc Cárdenas e incluso en su fiesta de XV años.

A la par de la admiración que tiene por Félix Salgado Macedonio, también la expresa por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El vínculo de Evelyn Salgado con los Beltrán Leyva

Joaquín Alonso Piedra "El Abulón" es padre de Iván David Alonso Bustamante, quien se casó con Evelyn Salgado Pineda, la hija de Félix Salgado Macedonio.

El 8 de julio de 2016, "El Abulón", a quien las autoridades consideran operador financiero de Clara Elena Laborín "La Señora", esposa del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, fue detenido en Acapulco.

Según Héctor de Mauleón, en una columna de ese entonces, el sitio en donde fue detenido el padre de Iván David Alonso Bustamante es un taller de torno, que en realidad era fachada de una bodega en donde se almacenaban drogas y armas.

Relacionados a hija de Salgado Macedonio fueron detenidos en 2016

Pero no sólo "El Abulón" fue detenido, también Iván David Alonso Bustamante, quien para ese momento era coordinador de vinculación empresarial de la Fundación Colosio en Guerrero.

"El notario y presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, le había tomado protesta. El delegado del CEN del PRI en Guerrero, José Parcero López, le dio la bienvenida y le deseó gran éxito en su nuevo cargo directivo", consignó De Mauleón "En Tercera Persona".

Joaquín Alonso Piedra es acusado de comprar la protección de funcionarios priistas y perredistas. Se le atribuye haber financiado la campaña del actual alcalde de Acapulco, el perredista Evodio Velázquez Aguirre, del grupo de "Los Chuchos".