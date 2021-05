Nuestros subagentes, que aún siguen perplejos por el inesperado giro que dio la saga "Lo que el INE se llevó", nos reportan que ahora sí la realidad superó la ficción y que no hay nada definitivo todavía respecto a la candidatura de Morena a la alcaldía de Torreón. El hecho de que el ex "hooligan" panista convertido a Morena, Luis Fernando Salazar, haya logrado imponer y registrar ante el IEC como candidato y en plan "Juanito" a su papá, Luis Fernando Salazar Woolfolk, dicen los que le saben a la "tenebra", es solo para que le cuide el lugar mientras esperan el resultado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante quien se inconformó por el revés de la Sala Regional; también para poder registrar un nombre en las boletas electorales, pues era urgente imprimirlas por los tiempos legales que corren del proceso.

Según nuestros indiscretos subagentes, que ya se andan afiliando a las denominadas redes "Simpatías de LFS", la información dispersada es que deben esperar los resultados, pero ya más relajados porque pudieron empezar con la campaña entre cumbias y cruceros. Es esa la razón por la que los espectaculares subidos en diferentes lugares de la ciudad, bajo el eslogan "Por un Torreón Súper Chido", tienen el logotipo de Morena y una silueta a la que no se le identifica el rostro, que pudiera ser del "Chico de barrio" o de su papá. La estrategia de los "candidatos fachada" la implementó el partido de la "Cuatroté" como plan emergente para conservar el poder, aun en contra de la oposición de sus propias bases; ahí están Guerrero y Michoacán, en las mismas.

**********************

Y mientras que el partido oficial sigue en Torreón con estrategias alternas rumbo a la elección del próximo 6 de junio, los tiempos del proceso electoral también lo rebasan. De cara al segundo mes de campañas en busca del voto, aparentemente sin sobresaltos y nomás viéndose de reojo uno a otro, siguen en lo suyo los demás suspirantes que sueñan con ocupar el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad: por lo que queda del Partido Acción Nacional, "el carnal" Marcelo Torres Cofiño, y por el resucitado Partido Revolucionario Institucional, el "mini bien peinado" Román Alberto Cepeda; pero como más vale prevenir, supuestamente, y según sus respectivos cuartos de guerra, será modificado el perfil de sus actividades para abarcar, más allá de la estructura y atender directamente a los grupos sociales y empresariales. Las promesas… Perdón, las ofertas políticas transcurren y hasta ahora ninguno les ha entrado a las descalificaciones ni al piquete de ojos (salvo por algunos miembros de sus equipos que no entienden que mientras ellos se dedican a desgarrarse las vestiduras le limpian el camino a ya saben quién). No obstante, al menos de parte del tricolor, ya se afina el contraataque hacia la 4T y sus pifias en vacunación, en la eliminación de programas sociales y de apoyos a las mujeres, entre otros, que curiosamente parecen haber contratado los mismos estrategas que, para no batallar, coinciden en argumentos con el blanquiazul. La prioridad es ganar las alcaldías, pero también tumbarle la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena; bueno, al menos esa es la intención.

**********************

Los que mandaron un contingente desde la "capirucha" del esmog a La Laguna, con todo y viáticos incluidos, fueron los del partido de moda, Morena; y es que dicen nuestros subagentes, disfrazados de banderines color guinda, que los morenistas del centro de la república no confían mucho en su "estructura" regional, por lo que lanzaron una avanzada para apoyar las candidaturas de personajes como Valeria López, quien suspira con la alcaldía de Matamoros y, claro, el millennial consentido de la 4T, Antonio Attolini; pero sobe todo llegaron con la misión de enfocarse en la ciudad "del melón y la sandía", dada la cercanía de doña Valeria con el "influencer" morenista Gibrán Ramírez. Dicen las lenguas viperinas que hasta una casa le rentaron al pelotón en un fraccionamiento "fifí", cerca del aeropuerto de Torreón, olvidándose de la "austeridad republicana" que tanto pregona su gran tlatoani, Andrés Manuel López Obrador.

**********************

Quien seguirá en campaña… Digo, recorriendo las regiones del estado para evaluar las condiciones de la deteriorada infraestructura educativa y planear la "garra de león" que van a requerir las escuelas para poder reanudar las clases presenciales es el "góber" rijoso y epidemiólogo de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme Solís. Nuestros subagentes, disfrazados de calculadora de baterías solares, nos reportan de sus constantes reuniones para echar cuentas de los "milloncillos" que se tendrán que gastar en este renglón y porque el panorama presupuestal pues nomás no sigue nada halagüeño. Esta semana que termina nomás hizo un alto para juntarse con los altos mandos de la General Motors y hacer el anuncio de la inversión que hará el corporativo estadounidense en ampliación de su complejo en Coahuila y que traerá 2 mil 900 empleos más, lo que le permitió respirar al menos por un rato. Como la planta estará terminada en junio, pues lo está viendo como un respiro financiero, pues de ahí en más no hay nada en el horizonte más que seguir supervisando "de lejecitos" la vacunación de adultos mayores. De igual forma nuestros subagentes nos reportan desde la "capirucha" del pan de pulque que como que la Secretaría de Salud Federal ya no le está haciendo tanto " fuchi" al "góber" Riquelme; consiguió vacunas para empezar una campaña estatal con el fin de inmunizar al personal médico de hospitales privados y que están en la primera línea de batalla. Como que después de tanto clamar por la inmunización a los médicos y enfermeras en Coahuila les hará justicia la revolución y será el personal de salud de la provincia el que los vacune, no los autollamados Servidores de la Nación.

**********************

Los que andan que no los calienta ni el sol, que en estas tierras ya es mucho decir, son algunos ganaderos y agricultores de La Laguna de Durango, quienes están más que cansados de quejarse ante una y otra autoridad por los niveles de inseguridad que un día suben y otro también del otro lado del Nazas. Para los integrantes de diferentes cámaras empresariales las campañas políticas se han convertido en un desfile de promesas de los mismos de siempre, solo que vestidos con la camiseta que más les conviene. Nuestros subagentes, disfrazados de tractor con blindaje número seis, nos comentan que de los candidatos que tienen posibilidad de ganar, es decir, de las dos alianzas, los de una alianza han ido con los "ipecos" a prometer que si son elegidos, ellos traerán a la región salud, prosperidad, abundancia, bienestar y lo que siempre recitan, más lo urgente, que es seguridad, pero se les olvida que actualmente hacen parte del Gobierno del estado al que se han cansado de solicitar ayuda y cuya vicefiscalía en la región es poco más que decorativa, por decir lo menos; mientras que los de la otra alianza prometen que si son elegidos, ellos conservarán en la región la salud, prosperidad, abundancia, bienestar y todo aquello de lo que aseguran actualmente gozamos, más lo urgente, que es seguridad; claro que también se les olvida que son Gobierno municipal y en lugar de brindar operativos preventivos cada vez que se pronuncian descalifican los reclamos. Total, ya son varios los empresarios que andan tramitando sus respectivas visas porque piensan en serio mudarse de la "Hermana República de Gómez Palacio" a Torreón, porque ya no aguantan.