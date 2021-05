Ajustan cifras de casos en Piedras N.

Conforme a las estadísticas que difunde diariamente la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, respecto a la pandemia del Coronavirus en la entidad y donde dan a conocer datos de nuevos casos positivos, hospitalizados y fallecidos; el pasado jueves se registraron 31 casos positivos en Piedras Negras, sin embrago, autoridades de salud dicen que no son casos nuevos y es un ajuste de plataformas.

"Recordar que los sistemas de información, van con un porcentaje de desfase, no son simultáneos, no significa que de ayer a hoy hubo 31 contagios; si no que, siempre se hacen estos ajustes, se confirman, se van analizando los números y que muchos de estos casos que están publicados, pues son casos ya pasados o acumulados", indicó Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras.

Estableció que la realidad de los casos que se van emitiendo día con día, se comparten con todos los municipios y directamente también con la dirección de Bienestar Social, al departamento de georeferenciacion que son los que tienen en vivo la realidad de los que está sucediendo y los resultados positivos que emitimos día con día", señaló Moscoso González.

Respecto a los indicadores de la pandemia del Coronavirus, señaló que, al corte del 16 al 28 de abril, en promedio detectan de dos a tres casos positivos diariamente; además de establecer que se ha mantenido la cantidad de solicitudes de pruebas de 14 a 15 diarias en promedio, con un máximo de 26 que corresponde a un solo día de las fechas señaladas.

"Se incrementó un poco la positividad, sin embargo, no lo considero de manera significativa. Y recordar, nuevamente, que, aunque estemos en una fase muy estable, no solamente en transmisiones, sino en hospitalizaciones; el trabajo que nosotros hagamos como población es álgido y puntual para que sigamos en esta situación", indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.