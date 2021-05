'Mayito Gordo' se declara culpable en San Diego

Ismael Zambada Imperial, "Mayito Gordo", compareció ante un tribunal federal en San Diego y se declaró culpable de haber traficado drogas a Estados Unidos para el Cártel de Sinaloa.

Ante el juez Dana Sabraw, se le advirtió que era prácticamente un hecho su expulsión de los Estados Unidos, "probablemente también se le negará la admisión a Estados Unidos en el futuro", le dijo. Esto debido a que "Mayito Gordo" no es ciudadano estadounidense. A finales de 2019 fue extraditado a ese país.

Se prevé que el 29 de abril de 2022 se fije sentencia al hijo del Mayo Zambada. En el acuerdo de declaración de culpabilidad se dice que "Mayito Gordo" admite ser un "coordinador principal" del Cártel de Sinaloa, que importa "grandes cantidades" de cocaína, heroína y marihuana a Estados Unidos desde México. Se detalla que admite haber movido alrededor de 450 kilos de cocaína y 90 kilos de heroína.

También se menciona que ordenó "actos de violencia" por parte de miembros del cártel.

Se menciona que "entregará $5,000,000 en moneda de Estados Unidos" (cinco millones de dólares, dinero de la droga) al Departamento de Justicia.

Al declararse culpable no se llevó su caso juicio.

NO ESTÁ EN PRISIÓN EL OTRO HIJO

El narcotraficante mexicano Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael "El Mayo" Zambada, líder de una facción del cartel de Sinaloa, ya no se encuentra en una prisión federal estadounidense, informó la Oficina de Prisiones de Estados Unidos. "Con la información que tenemos disponible en este momento, podemos decirle que Vicente Zambada-Niebla no está bajo custodia de la Oficina de Prisiones (BOP)", escribieron voceros de esa agencia en respuesta a preguntas de Associated Press.

La oficina no dijo cuando salió de la cárcel ni porqué. El mexicano fue sentenciado en 2019 a 15 años de prisión por un juez en Chicago. Ese mismo año el exmiembro del cartel de Sinaloa fue uno de los testigos estrella en el juicio a Joaquín "El Chapo" Guzmán en Brooklyn, Nueva York.

Zambada Niebla testificó que "El Chapo", con quien trabajó, tenía contactos en la DEA y que los usó para ayudarlo salir del cartel de Sinaloa. Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos que existen y exlíder del cartel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua.

El caso de Zambada Niebla en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses no muestra información sobre su salida de la cárcel. Su abogado, que fue contactado por la AP, no habló de inmediato con la agencia de noticias.

Durante el juicio a "El Chapo" en Nueva York, Zambada Niebla testificó que mantuvo dos conversaciones telefónicas, monitoreadas por el gobierno estadounidense, con su padre "El Mayo" mientras Zambada Niebla se encontraba preso en Estados Unidos.

Ambas llamadas ocurrieron en 2012 y, según Zambada Niebla, fueron conversaciones triviales en las que él decía cosas como "papá cómo estás" y "te quiero mucho" pero en las que también le pidió ayuda para averiguar datos sobre otros traficantes que pudieran ser entregados a la DEA.

Un abogado de "El Chapo" dijo durante el juicio que poco después de las llamadas de Zambada Niebla con "El Mayo", Guzmán fue arrestado, pero "El Mayo" no, sugiriendo así que "El Mayo" entregó a las autoridades estadounidenses información sobre la ubicación de "El Chapo".