Reforma a outsourcing trae nuevos retos a empresas

México 'estrena' disposiciones en materia de subcontratación desde el pasado 24 de abril, lo que supone una transformación en el mercado laboral con nuevas relaciones laborales y comerciales; sin embargo, las empresas reciben esta reforma en un marco aún de pandemia y arrastrando un año de crisis económica, lo que les implicaría más dificultades.

Ya comenzó a correr el plazo de 90 días que las compañías tienen para ponerse al día con las obligaciones que marca la nueva Ley; sin embargo, aún no se emiten los reglamentos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno federal, lo que aumenta el desconocimiento e incertidumbre para el sector productivo.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), explicó que estas disposiciones afectarán de manera importante a las empresas. Señaló que, en el discurso del Gobierno federal, se piensa en las industrias como si fueran multimillonarias y tuvieran miles de empleados, cuando no es así.

"Aquí los más afectados van a ser los micro y pequeños industriales, que tienen de 2 a 10 empleados, en el caso de los micro y pequeños, el industrial es el que contrata, el que capacita, el que calcula nóminas, el que checa producción, el que sale a vender, somos multifuncionales, y el outsourcing nos venía a dar una organización, porque se encargaba del departamento de Recursos Humanos, en una microempresa no tienes el capital para esto", comentó.

De esta forma, el outsourcing les apoyaba en la contratación, cálculo de nóminas, organización de pagos del IMSS, Infonavit, SAT, etc., sin embargo, indicó que con el nuevo esquema se pierde este tipo de ayudas, de modo que todo recae en el industrial.

"Esta Ley nos va a venir a desbalancear el proceso de los micro y pequeños, en el caso de las grandes industrias, ellos tienen insource, que quedó dentro del esquema, entonces esta Ley no vino a afectar a las grandes, solo a las chicas y lo que se pregonaba de parte del Gobierno federal era que se pondría en regla a las grandes, hasta cierto punto es una incongruencia", expresó.

Ante la espera por los reglamentos, González Silva dijo que están en estado de indefensión y vulnerabilidad, pues, por un lado, ya aplica la Ley, pero por otro, no están los reglamentos y se dieron 30 días a la STPS para terminarlos. Una vez terminados, las empresas deben presentar una solicitud para la subcontratación y la Secretaría tiene 20 días para contestar, de lo contrario, deben presentar un segundo escrito y entonces serían otros tres días para responder por parte de la STPS.

"En realidad, nos están quitando 53 días, de entrada, para saber cómo vamos a operar, y dan 90 días para estar al corriente, entonces sí es un tema muy complicado y no creemos que vaya a cumplir con los tiempos la Secretaría del Trabajo, que sigue en home office", dijo el dirigente de los industriales, "estamos en un proceso de total indefensión, donde tenemos la carga de hacer las cosas, pero no tenemos posibilidad de interferir en el proceso logístico, es una injusticia".

NO SON LOS TIEMPOS

Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), consideró que las condiciones en el país en la actualidad no son las óptimas para hacer este tipo de modificaciones, pues indicó que se requiere de distintos análisis por parte de las empresas.

Recordó que los negocios, tanto micro, pequeños, medianos, vienen de un año de estar sobreviviendo a la crisis derivada de la pandemia y los procesos son complicados, ya que hay compañías que contratan personal por un periodo corto de tiempo y no son permanentes, lo que requiere de figuras como el outsourcing, que simplifique estas operaciones.

"Como el gobierno lo expone suena bien, quieren que todos los trabajadores estén dados de alta, que se genere el pago del IMSS, del Infonavit, la regulación es buena, pero también va a fomentar que haya quien no declare que tiene trabajadores, por eso consideramos que se requiere de un mayor análisis", comentó. Martínez dijo que prácticamente durante todo el 2020, las empresas se vieron perjudicadas en sus ventas y todavía siguen viviendo los estragos, por lo que indicó que no son los tiempos para aplicar estas medidas, que tendrán un fuerte impacto.

CON RESPONSABILIDAD

Raúl Fabián Ruelas Navarro, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Torreón, consideró que la subcontratación es una herramienta útil, siempre y cuando se maneje con responsabilidad y respeto a los derechos laborales.

"Aquí no es tanto la figura del outsourcing sino quienes abusaron de esa modalidad, las empresas que evadían impuestos y responsabilidades, para la CTM no es un problema la subcontratación pero que se haga conforme a la Ley, se maneja en todo el mundo y México no puede ser la excepción", dijo.

Señaló que la situación siempre va a ser complicada, en términos de la economía, pero indicó que se debe privilegiar la condición del trabajador, en cuanto a que se pueda remunerar de la misma forma a quienes laboran igual y se reconozcan sus derechos laborales.

"Quien tenga necesidad de recurrir a esta figura, que lo haga conforme a la Ley, de modo que no sea la prestación principal dentro de la empresa", comentó.

En cuanto a los análisis que indican que un sector que está por outsourcing podría caer en la informalidad, Ruelas Navarro dijo que riesgos siempre hay, pero confió en que son más las empresas responsables que, mediante la buena relación con sus trabajadores, han sabido seguir creciendo, con un sindicato y una relación laboral formal.

SIN RECIPROCIDAD

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que el 2020 fue un año especialmente difícil, en el que los negocios han tratado de mantener sus plantillas laborales y sobrellevar sus ventas; sin embargo, no existe esa reciprocidad de parte del gobierno federal hacia el empresariado nacional.

"No existe esa reciprocidad de facilitarnos las cosas, de facilitar la inversión, en vez de eso, hacen reformas que solo van a cambiar todo el esquema de como venimos operando, lo que implica mayor gasto para nosotros, volver a reinventarnos, volvernos a adaptar a la idea de pensar de una sola persona", dijo.

Señaló que los requisitos fiscales para hacer una nómina cada vez son mayores, de modo que "han ido inventando una bola de trabas" y muchas empresas prefieren pasar este tema a una subcontratación que se encargue de ello, pero ahora se tendría que dedicar el tiempo a regresar las nóminas a las empresas, lo que complica la operación.

EVOLUCIONA MERCADO

Salvador Alcocer, gerente de negocios en la consultora Manpower, consideró que la Ley refuerza una parte importante de los derechos de los trabajadores, en relación al outsourcing ilegal, de modo que se busca evitar este tipo de prácticas.

Dijo que será hasta agosto cuando puedan comenzarse a ver los impactos, en cuanto a si estos puestos eran demandantes para las empresas y, sobre todo, por la contracción que persiste, a causa de la pandemia, en todo el país.

"Lo que se puede vislumbrar es que las empresas están mostrando que van a mantener las inversiones, están analizando el talento que van a adquirir para continuar la parte de las operaciones que se están teniendo en este sentido", comentó.

Por otra parte, indicó que las compañías de outsourcing, que operan dentro de la legalidad, con prestaciones y demás, confían en trabajar en los esquemas de especialización que la Ley marca, servicios como reclutamiento, consultorías, que seguirían ofreciendo a la industria.

Consideró que habrá una evolución en el empleo para quienes integran la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), que deberá ofrecer los nuevos modelos de negocios que las leyes mexicanas indican.

"Estamos en una cuestión muy temprana para saber cómo medirá cada organización la posibilidad de contratar de manera directa a los trabajadores o no, y cómo va a adaptar sus procesos, es incierto todavía, al término de julio sabremos qué tanto impacto tuvo esta Ley en materia de empleo", expresó.

64.7 POR CIENTO de los trabajadores reciben una remuneración mensual de 2 salarios mínimos, el equivalente a menos de 7 mil 380 pesos.

Empleo

Algunos datos del Inegi:

*En la Zona Metropolitana de La Laguna se generaron solamente 99 empleos formales en marzo de 2021.

*En el comparativo de marzo de 2020 a marzo de 2021, Torreón presenta mil 289 empleos perdidos.

*La industria de la transformación ha sido la que ha permitido estabilizar el tema del empleo a lo largo del año, generando en tres de los cuatro municipios de la ZML, Torreón, Gómez Palacio y Matamoros.

*En marzo, solo Gómez Palacio y Matamoros generaron empleo, 899 y 63, respectivamente, mientras que Torreón perdió 784 y Lerdo 79.