Confirman desabasto de medicamentos

Miles de pacientes, familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad civil hemos evidenciado y reclamado durante meses el aumento del desabasto generalizado de medicamentos en todo el país. Sin embargo, la respuesta del Gobierno federal ha sido, en muchas ocasiones, desprestigiar y demeritar a los más afectados por este problema: los millones de pacientes que se han quedado sin su tratamiento. A estas personas y colectivos se les ha acusado de ser grupos pagados por la oposición que solo buscan demeritar al Gobierno con acusaciones falsas. Sin embargo, ahora tenemos evidencia proporcionada por las mismas autoridades del sector salud que comprueba que el desabasto de medicamentos es una realidad apremiante en todos los estados del país y que este problema se agudizó en 2020, incluso antes de que empezara la pandemia por la COVID-19 en México.

Ayer el colectivo Cero Desabasto presentó el estudio "Mapeo del Desabasto de Medicamentos en México. Informe de Transparencia en Salud 2019-2020" que recopila y presenta los hallazgos de 360 solicitudes de acceso a la información que se realizaron a más de 200 instituciones del sector salud y organismos de defensa de derechos humanos. A estas instituciones se les preguntó, entre otras cosas, por el surtimiento de recetas durante los años 2019 y 2020. Los resultados son bastante preocupantes. En este artículo voy a analizar las respuestas que proporcionó el IMSS, puesto que es la institución que engloba la mayor proporción de derechohabientes en el país y porque fue de las instituciones que sí proporcionaron información completa.

En 2019, el IMSS reporta que de las 227 millones de recetas que emitió, 5 millones no fueron surtidas efectivamente. Sin embargo, para el 2020 este número se triplicó, llegando a 15.9 millones de recetas que no fueron surtidas total o parcialmente. En este punto es importante aclarar que el pico de recetas no surtidas por parte del IMSS se dio durante enero y febrero del 2020, meses en los que todavía no enfrentábamos la pandemia por la COVID-19 en el país. Esto es importante señalarlo puesto que, aunque el número de consultas se redujo considerablemente en 2020 por la pandemia, las respuestas de las autoridades del IMSS sobre recetas no surtidas confirman que el desabasto generalizado de medicamentos se agudizó desde antes del inicio de la pandemia y continuó a lo largo de todo el 2020.

Quiero advertir algo sobre esta información: el informe de Cero Desabasto analiza tan solo la situación de desabasto de medicamentos en 2020, sin embargo, este problema continúa y parece que se agravará durante este año. Esto se debe a que sigue sin resolverse el problema de distribución de medicamentos dado que la UNOPS, el organismo de la ONU al que se le encargó la compra de medicamentos, no se hará cargo del tema de distribución y almacenaje de lo que terminen comprando. Por otro lado, no se han hecho públicos los planes de distribución de medicamentos a corto plazo lo cual es muy grave dado que Birmex, la paraestatal a la que se le encomendó la distribución de medicamentos, no cuenta actualmente con las capacidades, la infraestructura ni el personal necesario para realizar esta función.

Que el tema de distribución de medicamentos no se haya resuelto y que se haya dejado fuera de la megacompra de la UNOPS a muchas instituciones del sector salud, implica que el desabasto continuará durante 2021 y que los ahorros supuestamente obtenidos con esta compra se tengan que destinar para pagar las compras de emergencia que se tuvieron que hacer estos meses y para pagar el tema pendiente de la distribución. Como último comentario respecto a este grave problema quisiera recalcar que la información de recetas no surtidas en 2019 y 2020 presentadas en este informe no son meramente números, cada dato de una receta no surtida nos habla de millones de pacientes y vidas humanas que están viendo su salud en riesgo por malas decisiones de políticas públicas respecto a la compra y distribución de medicamentos. No podemos aplazar más una discusión tan seria como esta, lo importante es analizar los temas pendientes y no resueltos para que el desabasto de medicamentos no siga aumentando.