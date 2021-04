Devuelve celular que pretendía robar al darse cuenta que la puerta tenía seguro

Un ladrón se vio forzado a regresar el celular que intentó robar cuando se dio cuenta que la puerta de la tienda tenía un seguro eléctrico puesto.

El incidente ocurrió en una tienda de teléfonos celulares ubicada en Manchester, Inglaterra, un hombre encapuchado ingresó a la tienda de Manmeet Singh, de 35 años de edad, y luego pidió ver un iPhone 12 Pro Max, pero Singh le dijo que ya se le habían agotado y le ofreció un Samsung A21S, y el cliente le pidió que si podía agarrarlo.

Una vez que el hombre tomó el celular, él intentó huir de la tienda pero no logró escapar debido a que la puerta estaba cerrada con un seguro eléctrico controlado por Singh, por lo que el ladrón se vio obligado a caminar hacia el mostrador y devolver el teléfono celular.

Singh reportó que le dijo al sospechoso 'No vuelvas' y aprovechó que éste esperó al transporte público en la parada ubicada afuera de su tienda para tomarle una foto. El portal Metro.uk reportó que el dueño de la tienda no reportó de inmediato el incidente debido a que las autoridades no le dieron seguimiento a un robo que reportó en 2020; sin embargo, Singh publicó el video en redes sociales y se volvió viral debido a la ineptitud del ladrón.