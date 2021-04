Captan el momento en el que un auto explotó en medio de una carretera

El incidente fue grabado en la Autopista114, ubicada en Southlake, Texas, cuando Stephen Patiño se percató de que un automóvil estaba en llamas en el carril opuesto de la carretera, por que comenzó a grabar segundos antes de pasar al lado del vehículo y logró captar el momento en el que el carro explotó y provocó una enorme bola de fuego.

A pesar de la magnitud de la explosión, la cual fue calificada como 'Hollywoodense' por las autoridades, ninguna persona resultó herida, debido a que el conductor del vehículo se había alejado de su auto segundos antes de la detonación, anunció Newsweek.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la causa del incendió del auto.

Just witnessed a car explosion on 114 in Southlake. Please please please hope no one is hurt. pic.twitter.com/Uhsu81KAk3