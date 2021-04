Decenas de personas logran voltear auto que cayó al río y salvan a pasajeros

El rescate ocurrió en un río ubicado en Tianmen, China, cuando el conductor de una camioneta tipo SUV perdió el control y cayó hacia un río poco profundo, aterrizando sobre su techo.

Decenas de personas se apresuraron hacia el cauce del río y unieron sus fuerzas para poder voltear el vehículo y así rescatar a los cuatro pasajeros de éste, los cuales consistían de tres adultos y un menor de edad. Luego de unos segundos, los voluntarios lograron voltear el auto y ayudaron a salir a través de una ventana a las personas abordo.

El portal Yahoo! News informó que los cuatro pasajeros sobrevivieron y las autoridades locales están investigando el incidente.

Well done! I can imagine their helplessness and fear in the water. Brave and enthusiastic villagers saved a family. pic.twitter.com/qmYGlO8aDk