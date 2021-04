Decenas aves se instalan en una casa de California entrando por la chimenea

Decena de aves entraron a la casa de una familia de Montecito, en California, usando la chimenea como vía de acceso, dejando una escena algo escalofriante.

El 21 de abril pasado, la familia Torrance acababa de regresar a casa cuando notaron la ‘invasión’. “Perdimos la cuenta después de 800, es increíble", dijo a la cadena KTLA la propietaria, identificada como Kerri. "Si no lo veo con mis propios ojos, nunca lo creería", agrega.

Las imágenes de la cámara de vigilancia muestran a las aves sobrevolando la casa antes de entrar y ya ahí, destruyeron las ventanas y llenaron de excremento todo.

Los funcionarios de control de animales del condado guiaron a la familia para deshacerse de los animales, dejando las puertas abiertas, aunque no dio del todo resultado. “La segunda noche, de hecho, me desperté con un pájaro aleteando en mi habitación. Así que básicamente me cubrí la cabeza con las mantas y comencé a gritar”, dijo Kerri, quien luego pasó la siguiente noche con su familia en un hotel, mientras un pariente, Patrick Belleville, intentaba resolver la situación.

"Actuaron como si quisieran salir, pero no iban a ninguna parte. Simplemente volaban por todas partes, en todas las habitaciones de la casa, en todos los baños", dijo Belleville, que atrapó algunas de las aves en una caja de cartón y las soltó afuera, aunque dicen que aún quedan varias dentro.