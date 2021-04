Familia llora la muerte de su mascota, que se tragó un cubrebocas

Una familia británica está afligida por la muerte de su mascota, que se tragó un cubrebocas usado, que alguien desechó en el piso.

Emma Paul, la dueña de Oscar, un cocker de 16 meses, dijo que había salido a pasear con su perro, donde éste encontró y se comió un cubrebocas accidentalmente. El cachorro desarrolló sepsis después de que el alambre le perforara el intestino y los veterinarios ya no pudieron hacer nada por él, según CheshireLive.

“Se volvió un poco sumiso y no quería comer, lo cual era realmente inusual, pero fue a la mañana siguiente cuando bajamos las escaleras y vimos que obviamente no era él mismo y no hizo ningún movimiento para moverse”, dijo Emma.

“Nuestro veterinario recomendó que lo llevaran al hospital veterinario especializado en Chester Gates esa tarde para recibir atención durante la noche. Se llevaron a cabo más investigaciones y le hicieron una transfusión de sangre. Le hicieron una radiografía y también descubrieron que tenía sepsis, por lo que operar era lo único que podían hacer en ese momento, pero pronto se dieron cuenta, una vez que lo abrieron, que el daño en su intestino era simplemente demasiado grande para que él sobreviva, ya que un alambre le había perforado el intestino”, explica la mujer.

"Claramente no fue en absoluto intencional, pero es tan triste que fue una máscara facial lo que provocó que esto sucediera", se lamenta la dueña, quien junto con su familia han colocado carteles de advertencia en el parque local, señalando los peligros de tirar basura en el suelo. "Por favor, piense en mí y en todos mis amigos, y en lugar de tirar y dejar basura... deseche estos artículos de manera segura y responsable", lee la nota que colocaron.