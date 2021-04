Escuela británica divide opiniones por lenguaje inclusivo obligatorio

Las nuevas normas fueron tomadas por Sarah Hewitt Clarkson, la directora de la escuela primaria Anderton Park, ubicada en Birmingham. Su decisión, dice, tiene como intención eliminar términos ‘sexistas’, así que a los profesores ahora se les pide usar términos inclusivos, como 'buenos días a todos', para no generar una división de género.

Según comentó Hewitt al programa de televisión 'Good Morning America', "es muy perjudicial si la escuela no desafía este lenguaje sexista". "El miedo es la mayor arma que tienen los acosadores y si a los niños se les dice 'los chicos no tienen miedo, los chicos no se asustan, los chicos no hablan de sus sentimientos', entonces ¿en dónde estaremos cuando tengan miedo y se asusten?".

La medida no obstante, ha generado polémica, pues algunos consideran que el lenguaje inclusivo impuesto tampoco ayuda. Algunos incluso argumentaron que, al trabajar con niños pequeños, “los profesores deberían centrarse en su desarrollo en lugar del hecho de que ", recoge el diario The Sun.

