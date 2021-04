Aumento de casos positivos de COVID en Piedras Negras, es por ajuste de plataformas: SS

Conforme a las estadísticas que difunde diariamente la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, respecto a la pandemia del Coronavirus en la entidad y donde dan a conocer datos de nuevos casos positivos, hospitalizados y fallecidos; el pasado jueves se registraron 31 casos positivos en Piedras Negras, sin embargo, autoridades de salud dicen que no son casos nuevos y es un ajuste de plataformas.

"Recordar que los sistemas de información, van con un porcentaje de desfase, no son simultáneos, no significa que de ayer a hoy hubo 31 contagios; si no que, siempre se hacen estos ajustes, se confirman, se van analizando los números y que muchos de estos casos que están publicados, pues son casos ya pasados o acumulados", indicó Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras.