El salón de la fama

En estos últimos días la Premier League anunció la creación del “Hall of Fame”, aunque eso sí, es meramente online. No habrá ningún espacio físico. Los primeros dos miembros presentados son Alan Shearer y Thierry Henry. Este año se les sumarán otros seis integrantes.

Sin duda habrá mucha polémica con quienes terminen por integrar esta primera ronda. La liga dejó en claro los aspectos a considerar para ser elegible, entre los cuales destaca estar retirado, tener mínimo 250 apariciones en Premier, a no ser que hayan logrado esto: 200 partidos con un solo club, ganar la Bota de Oro o Guante de Oro, ser votado como el jugador de la temporada, ganar tres Premier League o tener 100 goles marcados y para porteros serían 100 porterías imbatidas.

En la lista de nominados destacan los nombres de David Beckham, Eric Cantona, Dennis Bergkamp, Didier Drogba, Steven Gerrard, Frank Lampard, Roy Keane, John Terry, Paul Scholes, Patrick Vieira, Robin van Persie o Michael Owen. Las críticas no se hicieron esperar en redes al criticar a Mr. Liverpool haciendo mofa de que no ganó ninguna liga con los Reds, y que en cambio, por él fue que la perdieron cuando más cerca estuvieron bajo su capitanía, haciendo referencia a aquel resbalón ante el Chelsea.

Para mí, evidentemente estará Gerrard, así como más futbolistas históricos para esta competición que, aunque no la hayan ganado, no significa que no fueron trascendentales en ella. Sin duda también merece estar Cristiano Ronaldo en su debido momento, aunque primero habrá que esperar a su retiro. Me parece una gran iniciativa por parte de la Premier para seguir motivando a mirar hacia el pasado y entender que, aunque relativamente reciente, este formato de liga inglesa tiene mucho que contar.

SEGUNDO TIEMPO

Por otro lado, esta semana se llevaron a cabo las semifinales de ida de la Champions y Europa League, donde casi todos los equipos ingleses salieron bien librados. Digo casi porque como de costumbre, al Arsenal parece complicársele. Visitó el Estadio de la Cerámica y cayó derrotado 2-1, recordando aquel increíble Villarreal de la 2005-2006, con Juan Román Riquelme, Diego Forlán, Marcos Senna y hasta el Guille Franco, que pudo arribar a la Final de París ante Barcelona para disputar la ‘Orejona’, pero que en esas semis se topó a los Gunners de Henry y compañía.

Siguiendo con el futbol de los jueves, los Red Devils emulaban aquella visita de la Roma (eso sí, aquella vez el balón tenía estrellas) donde caían 7-1 en el Teatro de los Sueños. La emulación fue a medias, nuevamente hubo ocho goles y victoria de los rojos, pero el marcador cambió: un 6-2 que inclina la balanza a favor de los ingleses, que recordemos, prácticamente tienen su puesto asegurado en Champions, muy difícilmente podrán ganar la liga y esta Europa sería más que nada decorativa para las vitrinas.

Y en los importantes, los que se jugaron martes y miércoles, la verdad es que veo bien librados para la vuelta al Chelsea y al City.

Me sigue sorprendiendo la falta de confianza para definir de Werner, aunque rescato mucho el trabajo que ha hecho Tuchel con los Blues. Tuvieron para matar al Madrid y perdonaron. Los Sky Blues tuvieron suerte con sus anotaciones, aunque merecieron el triunfo opacando en la segunda mitad a los parisinos, que sin duda saldrán a morirse en el Etihad el próximo martes.

TIEMPO EXTRA

Se puede votar en línea a seis de los 23 nominados para entrar al Salón de la Fama, esto se hace desde el sitio web de la Premier League. No necesitas registrarte. Las votaciones cierran el próximo 9 de mayo.

Oscar Parra Silva // [email protected]