Difunden videos de la estampida en Israel que dejó a 45 personas sin vida

Una festividad judía que se celebraba la noche del jueves y la madrugada de este viernes en Israel, terminó en tragedia al presentarse una estampida humana que culminó con la muerte de al menos 45 personas.

Los hechos se registraron en el Monte Merón de Galilea, ubicado al norte del país, donde decenas de miles de judíos ultraortodoxos celebraban la festividad de Lag Baomer' con bailes y canticos, momento en el que se presentó la avalancha humana.

A través de redes sociales, se han difundido diversos videos que muestran a los participantes antes y después de presentarse la tragedia, mismos en los que se ve a la enorme muchedumbre saltando sobre la estructura que colapsó como consecuencia de esto.

Las labores de rescate para identificar los cuerpos continúan, detallan medios internacionales.

| TRAGEDIA EN ISRAEL: Momentos antes de la estampida en Meron, Israel. pic.twitter.com/njv2eCGWFm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 30, 2021

DESASTRE EN ISRAEL Momentos previos al colapso de la estructura y estampida en Meron. pic.twitter.com/KWMHVNvhEk — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) April 30, 2021

This isn’t about #politics. This isn’t about being #Jewish or not. It’s not about #Israel or #Palestine.This is about people dying and having #compassion. This is not a political issue There are dozens of families burying their loved ones... #Meron pic.twitter.com/MLMEWnGt7Y — Diary Of An OTD Girl (@DiaryOtdGirl) April 30, 2021

This is grim. And so sad. Whatever your thoughts are about #Israel or #Jews in general,anyone with any compassion will be horrified at what we are seeing here...3 people having #CPR being performed on them. 40 dead so far. 200+ injured. #Meron #bleachertweets pic.twitter.com/8NlcdMV7bK — Diary Of An OTD Girl (@DiaryOtdGirl) April 30, 2021

BREAKING 15 deaths and 150 injuries as a bridge collapses in an Israeli settlement in northern Palestine. pic.twitter.com/WIB35GxMlF — Avenger (@AvengerHQS) April 30, 2021