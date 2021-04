Renuncia a Morena y como senador Primo Dothé Mata

A través de redes sociales, el senador con licencia Primo Dothé Mata, transmitió una conferencia de prensa para dar a conocer su renuncia al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como a su cargo como senador de la República, mismo al que durante el transcurso de este día solicitó licencia indefinida. "No llamemos a la simulación cuarta transformación", destacó.

Explicó que su decisión de renuncia al partido, así como a la consejería nacional y estatal de Morena además de su cargo como senador, derivan de las candidaturas del partido en San Luis Potosí, a quienes llamó ser parte de la mafia del poder. Indicó que las candidaturas de Morena en las cuatro regiones del estado, son "candidaturas de corrupción criminal", como un pacto de la alta criminalidad, debido a que la candidata a la gubernatura del estado, en los últimos años realizó actos de corrupción mientras que estuvo al frente de la Secretaría de Salud del Estado. Refirió que no se están haciendo cumplir los principios de Morena que son: no robar, no mentir y no traicionar, "la cúpula de Morena hoy le roba al pueblo mexicano, miente asegurando proceso de encuesta los cuales no existieron y traiciona porque en esos espacios colocó a quienes votaron por la estructuración legal del pacto por México".

Finalmente, indicó que no será cómplice por consentimiento ni omisión ante los actos que se realizan en la entidad potosina y que se han replicado en otros estados, por parte de Morena, debido a que estas acciones no cambiarían aun pasando el proceso electoral.