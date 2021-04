Los cinco mejores libros para regalar en el Día del Niño

Los libros son uno de los vehículos que nutren la imaginación, estimulan la curiosidad e impulsan el desarrollo mental, abren ventanas y puertas a mundos llenos de aventuras, pueden ser de ficción pura o basadas en historias de personas de carne y hueso, o materiales de divulgación científica. Aunque se puede comenzar a ser lector a cualquier edad, la infancia es la época idónea para comenzar a fomentar el placer por la lectura.

Marie Bonnafé, quien es una de las expertas que más ha estudiado los libros en bebés, asegura en su obra "Los libros, eso es bueno para los bebés" que "dar a ver y a escuchar un relato a un niño es una experiencia que le procura tanta alegría y excitación afectiva e intelectual como el descubrimiento de su propia imagen en un espejo".

Por su parte, Juan Domingo Argüelles, en su libro "Escribir y leer con los niños, los adolescentes y los jóvenes", afirma: "la lectura no es asunto de implantar marcas mundiales, sino de gozar, de disfrutar, de hallar placer y contento en lo que se lee. Y si el gusto nace en la infancia, sin imposiciones, difícilmente lo perdemos cuando ya somos adultos".

"Canción sobre un niño perdido en la nieve"

Autor: Antonio Malpica

Ilustradora: Sara Quijano

Ediciones El Naranjo

A partir de "Canción de Navidad" de Charles Dickens, Toño Malpica reinterpreta este clásico de la literatura universal y recupera las calles de Londres en el siglo XIX pero contados desde un mexicano que rinde homenaje a uno de sus autores predilectos, y acompañado de las ilustraciones de Sara Quijano. Pero además recupera a los entrañables personajes de Dickens, entre ellos a Billy Cratchit, uno de los hijos del señor Cratchit que trabajaba con el Sr. Scrooge y el pequeño Tim, pero los recupera 15 años después de la historia de Dickens. "Quise rescatar la historia y darle nueva vida a los personajes que tanto quise", ha dicho Antonio Malpica, quien asegura que él le tiene tanto cariño a Charles Dickens, "me parece un autor completo y tan impresionante y prolífico".

"Emily"

Autor: Itziar Miranda

Ilustraciones: Thilopía

Ediciones Edelvives

Este título que forma parte de la ya nutrida Colección Miranda, que son historias de mujeres que descubre y cuenta una niña curiosa llamada Miranda, recrea la vida de Emily Brönte, una escritora británica del siglo XIX que, como otras mujeres, tuvo que publicar su obra con un nombre de un hombre para que fuera tomada en serio. En este libro que relata las aventuras y desventuras de Emily relata como desde muy pequeña inventaba historias de mundos fantásticos con sus hermanos y desarrolló una imaginación desbordante que la llevó a escribir poemas y novelas, pero sobre todo es especialmente reconocida por su novela "Cumbres Borrascosas", que es considerada uno de los grandes clásicos de la literatura; pues la vida de Emily es contada pero al estilo Mirada, esta niña española que va al Cole y que se hace amiga de Mary Joe, la niña nueva a quien embarga con su amistad y con sus historias de grandes mujeres.

"Dientes"

Autor: Antonio Ortuño

Ilustradora: Flavia Zorrilla

Petra Ediciones

A partir de la pérdida accidental de un diente de leche, la pequeña Natalia narra lo que le sucede en su casa, con su papá, su mamá y Paz, su conejo, pero también cuenta lo que le pasa en la escuela, con Hugo, el grandote y hasta lo que le espera con la maestra, pues su mundo de siete años se colapsa cuando cae de la bicicleta y se le cae su diente, pero se siente más angustiada cuando su padre le dice que apenas es el primero de todos los dientes que se le van a caer. La pequeña Natalia, relata la historia y cuenta: "Me tiré el diente cayéndome de la bicicleta. Me dolió muchísimo y hasta sangre me salió y mi mamá se puso a gritar como loca. El doctor me limpió y me inyectó un líquido que ardía como chile. No pude cenar ese día ni desayunar al siguiente", pero eso sólo es el principio de lo que Natalia considera una catástrofe pero que en realidad es un cambio natural.

"Juega como niña"

Autor: Marion Reimers

Ilustradora: Marisol Rivera

Editorial Planeta

En este libro que también es audiolibro y tiene su versión electrónica, la comentarista deportiva Marion Reimers ha desarrollado un libro dirigido a las niñas que quieren cambiar las reglas y que están en contra de esa falsa idea de que hay deportes "para niñas" y deportes "para niños". Esta obra profusa en imágenes, cuadros, datos y recursos ilustrados, da cuenta de que hay mujeres increíbles a quienes el deporte les cambió la vida, pero también que ellas llegaron para cambiar el mundo del deporte y que han demostrado que las mujeres son tan buenas en deportes que se consideraban cosas de hombres. Entre las muchas mujeres de las que habla está Bobbi Gibb, la maratonista que se disfrazó de hombre para colarse en la maratón de Boston en los años 70, Laura Serrano, considerada la madre del boxeo en México; o la futbolista estadounidense Megan Rapinoe, quien es capitana de la selección de su país y admirada por muchas niñas futbolistas. Pero el libro no se queda allí, realmente propone las múltiples formas de por qué y cómo hacer del ejercicio una actividad cero aburrida, y muchas otras tantas cosas más.

"José Mariano Mociño, un gran científico mexicano desconocido"

Autor: Tom Janota

Ilustradora: Carolina Zambrano

Editorial: CIDCLI

Este libro recién salido de la imprenta es el relato de la vida y el trabajo del explorador, botánico y médico de la Nueva España, José Mariano Mociño, quien registró en hermosas láminas la flora y la fauna de México y que sin embargo es un científico desconocido. Pero además hizo importantes aportaciones para combatir las epidemias de ese momento. La constancia de su trabajo y de sus logros en salud pública están registrados en las páginas de esta apasionante biografía pensada para que los niños conozcan los aportes que han realizado los grandes científicos mexicanos, por eso es que CIDCLI señala: "¡México necesita muchos Mociñitos! Llevemos a los niños por el camino de la ciencia".

