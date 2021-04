Hombre golpea sin provocación a pasajero de autobús y huye de la escena

El ataque ocurrió dentro de una autobús de transporte público en Fresno, California, cuando un hombre se levantó de su asiento y jaló la cuerda para indicarle al operador que quería descender y luego de unos segundos se volteó y le asestó un puñetazo en la cara a un pasajero de 42 años de edad que estaba hablando por teléfono.

Inmediatamente después de haberlo golpeado, el agresor caminó hacia la puerta delantera y descendió del vehículo, mientras que la víctima, quien no había intercambiado ni una palabra con su atacante, permaneció sentado tocándose la cara.

Hasta el momento las autoridades no han podido identificar al agresor, por lo que decidieron difundir el video del ataque en redes sociales y pidieron la cooperación del público para poder llegar con el paradero del sospechoso, informó la cadena ABC 30.

Do you recognize this man? Fresno police are looking for him following an unprovoked attack on a city bus.https://t.co/ImpRc3x5oB pic.twitter.com/HIcdij7gOo