Hermanos llevan al cadáver de su madre al crematorio en una motocicleta

El suceso fue grabado en el Distrito de Srikakulam, India, cuando una mujer conocida localmente como G Chenchu perdió la vida y debido a la falta de ambulancias por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, los hijos de la difunta decidieron acomodarla entre ellos en el asiento de una motocicleta y condujeron más de 14 kilómetros hasta un crematorio.

La mujer presentó síntomas del COVID-19, pero su estado de salud empeoró mientras esperaban los resultados y tuvieron que hospitalizarla pero murió poco tiempo después, por lo que se desconoce si el virus fue su causa de muerte, recogió el portal Lokmat.

At a time when fear of #COVIDSecondWave grips #Srikakulam dist, a family was forced to shift the body of a 50 yr old woman on a bike after their attempts to arrange #ambulance to take her back to their hamlet, failed on Monday. She was waiting for test results. @JanaSenaParty pic.twitter.com/5xeg1NUe4R