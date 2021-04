Luchador de sumo muere al sufrir golpe en la cabeza durante combate

El luchador, conocido como Hibikiryu y de 28 años, sufrió el accidente durante un combate disputado el pasado 26 de marzo en Tokio, y desde entonces se encontraba hospitalizado.

Hibikiryu se golpeó la cabeza al ser arrojado al "dohyo" (el ring donde combaten los luchadores) por su rival, y quedó tendido boca abajo antes de recibir atención médica y ser transportado a un hospital, según recogieron las cámaras que televisaron el combate.

Day13 So this happened.. it will take a few tweets, be patient. Sandanme Hibikiryū (R) is thrown and hits head directly on dohyō and doesn’t move. He lies there for quite some time. He was conscious but it was later confirmed he couldn’t move body below neck. Foe is Imafuku. pic.twitter.com/OrIaCdKcP9