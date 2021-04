Amenaza Félix Salgado Macedonio a Lorenzo Córdova

Félix Salgado Macedonio "amenazó" al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, que será la última elección que organice el INE.

A través de su cuenta de Twitter, advirtió: "Mucha suerte Lorenzo. Será la última elección que organice el INE".

Mucha suerte Lorenzo. Será la última elección que organice el INE. https://t.co/CcmnrV64KM — Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) April 29, 2021

El mensaje fue escrito por el excandidato de Morena al gobierno de Guerrero en respuesta a lo publicado por el consejero presidente, quien refería "hemos aprobado hoy la Lista Nominal definitiva para los comicios del 6 de junio. Más de 93.56 millones de mexicanas y mexicanos podrán votar".

Ayer miércoles, Mario Delgado, líder nacional del partido, informó que el sustituto de Félix Salgado Macedonio en la candidatura de Guerrero será mujer y se definirá por encuesta.

Hija de Félix Salgado Macedonio, quien podría sustituirlo como candidato

Morena tiene que registrar a un nuevo candidato, que se especula podría ser Evelyn Salgado Pineda, hija de "El Toro".

La especulación surgió luego de que el 14 de abril, cuando el INE ya había fallado en contra de Salgado Macedonio, la hija del exalcalde de Acapulco escribió un mensaje con tintes políticos en sus redes sociales.

"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 'Juanita'. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo", escribió la hija mayor de Félix Salgado Macedonio, quien finalizó su posteo en Facebook con un "¡Hay toro!".

El mensaje desató las suspicacias, puesto que al referirse a la "juanitas" hace referencia a las candidatas que los partidos políticos colocan en puestos, para después ser sustituidas por un hombre, como ocurrió con Rafael Acosta Ángeles, "Juanito", quien terminó por ceder el mandato en la delegación Iztapalapa a Clara Brugada en el 2009.

Está mañana, Salgado Macedonio hizo una publicación en su cuenta en donde agradece a su hija Evelyn. "Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces", dice.

Gobernadores de Morena en desacuerdo con resolución sobre candidaturas de Salgado y Morón

A través de redes sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, compartió el posicionamiento de los gobernadores de Morena de los estados de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y de la Ciudad de México, frente a Ia resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el documento se lee que los gobernadores constitucionales de dichos estados están convencidos que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación de retirar las candidaturas a gobernador de Raúl Morón Orozco y Félix Salgado Macedonio, es "excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionado, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado".