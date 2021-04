Que juzguen y castiguen a Genaro García Luna si hizo algo indebido: Felipe Calderón

Durante su visita a Piedras Negras, como parte de una gira por Coahuila para apoyar a los candidatos y candidatas a puestos de elección para la Cámara de Diputados Federal como las presidencias municipales en la entidad; Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México conversó sobre diversos temas, entre ellos los señalamientos que ha realizado Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México e inclusive, sobre el proceso de Genaro García Luna en los Estados Unidos.

"Pues la verdad que, adelante. Me han abierto (investigación) por los reclusorios, por lo de rápido y furioso, por lo de PEMEX, por lo de Odebrecht, por lo de Luz y Fuerza; pues si, andan buscando donde no van a encontrar nada, absolutamente nada y por mí, por supuesto que investiguen y si alguien se robó algo, pues que asuma su responsabilidad y que lo castigue con todo, porque me traicionan a mi incluso si hicieron eso", respondió Calderón Hinojosa al preguntarle sobre la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) por los contratos millonarios de penales.