Avanza en San Lázaro desafuero a Cabeza de Vaca

En medio de acusaciones de que el Partido del Trabajo (PT) cambió una integrante porque votaría en contra y de que el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, estuvo presente en la sesión, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados votó a favor de desaforar al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y determinó desechar la solicitud del juicio de procedencia contra el senador de Morena Cruz Pérez Cuéllar.

De manera paralela, los integrantes de la Sección Instructora rechazaron la propuesta de la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Claudia Pastor, quien exigió que no se suspendieran los plazos legales y siguieran adelante los demás procesos de desafuero que tiene radicados y que son contra el diputado petista Mauricio Toledo, el fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara y recién presentado contra el diputado de Morena Saúl Huerta.

Con esto, a partir del próximo viernes, cuando finaliza el último periodo ordinario de la 64 Legislatura, quedarán suspendidos los plazos legales y ya no se podrá avanzar en estos juicios hasta septiembre próximo cuando inicie la 65 Legislatura.

"Nosotros pedimos que todos los procedimientos que están a cargo de la Sección Instructora se culminen, se dejen en estado de resolución. La Sección Instructora debe seguir trabajando para dejarlos con dictamen y entonces sí pedir que se convoque a un periodo ordinario. No podemos tratar diferente los asuntos, no podemos pensar que los que son contra opositores prisa y oscuridad, y cuando se trata de funcionarios de Morena, y que incluso hay acusaciones gravísimas contra infantes, entonces sea la calma y los pasos de tortuga, no es posible tener justicia selectiva", dijo Claudia Pastor.

Los integrantes de la Sección Instructora votaron para retirarle la inmunidad a García Cabeza de Vaca, acusado de operación con recursos de procedencia ilegal, defraudación fiscal y delincuencia organizada con tres votos a favor (Morena y PT) y uno en contra (PRI); se prevé que el próximo viernes sea desahogado en el pleno de la Cámara de Diputados.