López-Gatell, con tos y sin cubrebocas en la 'mañanera' del miércoles

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acudió a "La Mañanera" en Palacio Nacional enfermo de un "catarro común" y sin cubrebocas.

Durante su intervención en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell tosió y se veía enfermo.

"Me encuentro bien, tengo un catarro común, no todo es COVID-19", dijo López-Gatell, quien añadió: "Tengo evidencia de que generé anticuerpos tras enfermarme de SARS CoV-2".

Esta mañana de miércoles, el subsecretario aseguró que el Plan Nacional contra el COVID-19 va avanzando como se esperaba y como se dio a conocer el pasado 8 de diciembre de 2020, pues indicó que se han cubierto las poblaciones a inmunizar.

"El plan de vacunación va avanzando tal como se esperaba, tal como lo anunciamos el pasado 8 de diciembre. Se han cubierto las poblaciones a vacunar", dijo.

"Por supuesto que me voy a vacunar con la dosis que me toque, cuando me toque", agregó sobre su malestar y en el marco de la vacunación contra COVID-19.

El subsecretario enfermó de coronavirus en febrero pasado. Tras su contagio, hubo informaciones distintas por parte de la Secretaría de Salud sobre si López-Gatell había estado en un hospital con oxigenación, lo que primero negó y luego, admitió.