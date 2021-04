Nuevo ataque del CJNG en Michoacán; autodefensas repelen agresión

El Cártel Jalisco Nueva Generación perpetró una nueva ofensiva armada en contra de pobladores, automovilistas y policías de los municipios de Tocumbo, Tingüindín y Los Reyes, en Michoacán. Los pobladores reportaron cerca del mediodía del miércoles un convoy de sujetos armados que circulaban en al menos una veintena de camionetas rotuladas con las siglas CJNG.

El primer avance de la célula criminal se reportó en la comunidad de Santa Inés, en los límites entre Cotija y Tocumbo, donde la célula criminal despojó con violencia a choferes y automovilistas de sus vehículos. "Estoy en Santa Inés. Me acaban de quitar el camión. Me dijeron que va a haber vergazos; atravesaron el camión, me bajaron y me corrieron pa'tras", relató una víctima.

El chofer dijo que tuvo que dejar el camión, que utilizaron los delincuentes para bloquear la carretera Cotija-Tocumbo, para salvar su vida. Otro conductor difundió una alerta: "A los compañeros que anden por acá por los rumbos de Cotija: tengan cuidado. Me acaban de avisar que hay balazos alrededor de Tacátzcuaro, para que tengan cuidado", informó a través de un audio que fue compartido en redes sociales.

Un chofer más pidió también a sus compañeros evitar la zona: "Amigos, si alguien anda por el rumbo de Cotija o va por el rumbo de Tocumbo, no vayan a ir por el lado de Santa Inés, porque hay un enfrentamiento", alertó. En ese punto los criminales fueron interceptados por los grupos de autodefensas y se suscitó un primer enfrentamiento, lo cual obligó al CJNG a redireccionar su convoy.

El grupo armado llegó hasta Tingüindín, donde se registró un segundo enfrentamiento entre comunitarios y fuerzas federales contra el CJNG.

CIVILES SALEN HUYENDO

"¡Ya valió mad...! Estos cabr... andan bien armados y, mira, ya traen los calibre .50, como la otra vez. Vámonos de aquí", expresó un habitante de ese punto de la entidad. El poblador narró que apenas había logrado sacar a su familia de su vivienda y habían avanzado un par de kilómetros cuando se empezaron a escuchar los estruendos de las armas.

Relató que sólo vibraban los cristales de su camioneta y tanto él como su familia tenían miedo de ser alcanzados por los proyectiles de los fusiles de asalto. Dijo que se tuvieron que resguardar en una bodega para evitar quedar atrapados en el fuego cruzado entre el grupo criminal y las autodefensas.

Cuando terminó el enfrentamiento, el grupo criminal replegó sus tropas, las cuales fueron vistas de regreso a Cotija. Tras casi una hora de duración del segundo choque a tiros, las autoridades reportaron que no había indicios de personas lesionadas o fallecidas, sólo hubo daños materiales.

Al lugar arribó personal de la Policía de Michoacán, que desplegó un operativo en conjunto con las corporaciones municipales de Los Reyes y Peribán.