Abren proceso de desafuero a diputado Saúl Huerta

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez (Morena) informó que se abrió el proceso de desafuero en contra del diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, y aceptó que no podrá ser desahogado en lo que resta del periodo ordinario de sesiones y se tendría que dictaminar el próximo mes de junio en un periodo extraordinario.

Sobre este caso, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), aseguró que una vez iniciado el proceso de desafuero estará atenta para cuando la Sección instructora tenga un dictamen para solicitar un periodo extraordinario y votarlo.

"Iniciado el procedimiento de desafuero del Dip. Huerta, esta presidencia estará atenta a las diligencias que conforme a la ley y precedentes realice la Sección Instructora durante el receso y una vez que se cuente con el dictamen se solicite un periodo extraordinario para votarlo", posteó.

"El procedimiento ya está abierto, no tiene que ver si la persona no está físicamente para ser notificada, se le da por notificada cumpliendo las disposiciones legales y ya. El procedimiento ya se abrió, el asunto está radicado en la Cámara; la Cámara ya admitió a examen el pedido de la fiscal, Ernestina Godoy, no hay más que eso", aseguró Gómez.

Añadió que la radicación del expediente implica que se notificará a Huerta de inmediato.