Hombre homosexual es golpeado e insultado sin provocación y el agresor huye

La agresión fue captada en la entrada de una farmacia ubicada en Manhattan, Nueva York, cuando un hombre afroamericano que vestía una camisa blanca gritó insultos homofóbicos y golpeó en la cabeza a otro hombre de 24 años de edad que estaba ingresando a la tienda.

El sospechoso se retiró del lugar tras la agresión y volteó hacia atrás en por lo menos dos ocasiones mientras se alejaba.

Hasta el momento las autoridades no han podido identificar al agresor y difundieron el video con el fin de que alguien los ayude a identificarlo. El portal PIX11 reportó que la Fuerza Especial de Crímenes de Odio está involucrada en la investigación debido a que la víctima, quien también recibió insultos hacia su sexualidad, se identificó como homosexual.

WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 4/24/21 at approx 7:00 PM, inside of 5 Pennsylvania Ave in Manhattan, the suspect punched a 24-year-old male in the head while making anti-sexual orientation remarks. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/jrMtg0Q1EZ