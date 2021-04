Niño no puede dejar de reír durante su primer corte de cabello

La dicha de un bebé que no puede dejar de reír mientras le cortan el cabello por primera vez , es un tierno video que se hace viral en redes sociales.

Mateus, de nueve meses, fue filmado en enero pasado por su madre, Marina Garcia Spadim Pereira, de 31 años de Sao Paulo, Brasil, recoge el Daily Mail.

Marina llevó al bebé a un peluquero profesional, que trabaja mientras Mateus no paraba de reírse. “Fue el primer corte de pelo de Mateus, así que no esperábamos que tuviera esta reacción y no dejara de reír. Me encantó su alegría y todos en la sala se quedaron a mirar; fue muy espontáneo y realmente gustó”, cuenta la madre.