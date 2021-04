Entre narcofosas, robos y homicidios en Jalisco 

"Aquí está muy tremendo, la verdad, hace falta mucha seguridad y el partido político que entre que de verdad trabaje, que no nomás pidan los votos para quedar en el poder y agarrar el dinero que quieren agarrar los cabro..., que es lo único que saben hacer", expresó con indignación José Alberto, habitante de Chulavista, al ser consultado sobre la seguridad en Tlajomulco.

Homicidios, desapariciones, narcofosas y robos, así como una compleja problemática en casas abandonadas deberá encarar el próximo Alcalde del Municipio.

De acuerdo con el vecino, cada día son azotados por la delincuencia, pues en la zona donde están los fraccionamientos Chulavista, Lomas del Mirador y Hacienda de Santa Fe son continuos los crímenes como homicidios dolosos, robos con violencia a persona, a negocio y a casa habitación.

Además, en la zona hay "narcotienditas" debido a las grandes cantidades de viviendas abandonadas en donde también se han encontrado fosas clandestinas; todo a unos metros de una base de la Guardia Nacional.

"(Hay) muchas tiendas de droga, muchos asesinatos, robos a cada rato, más en esta avenida (Granada), es un asaltadero de gente todos los días, la Guardia Nacional nada más está de en balde, ellos ven que asaltan y los soldados no hacen nada, no se meten, no intervienen.

"Aquí veo cuando asaltan, aquí nomás al pasón veo que están asalte y asalte a cualquier hora del día, en la mañana, tarde y noche, aquí no tienen horario ni tienen respeto a señoras, señores.

"Ahí mataron a un señor por 10 pesos, ahí afuera de la Guardia Nacional mataron a un minibusero y no hicieron nada los soldados", lamentó el vecino.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Tlajomulco contabilizó 628 personas sin encontrar del 1 de enero de 2018 al 20 de abril de 2021, y en el conteo histórico suma mil 116 desde el 15 de marzo de 1964.

Por otra parte, en 2018 hubo 248 homicidios en el Municipio, 265 en 2019 y 230 en 2020, mientras que en enero y febrero tuvo 45, según datos del sistema Mide Jalisco, que aglutina información de la Fiscalía del Estado.

Además, Antonio, habitante de Hacienda de Santa Fe, señaló que son constantes los robos en casas y paradas de camión e incluso debido a la inseguridad una vez le tocó presenciar una balacera en la Avenida Adolf B. Horn.

"Aquí hay robos, en general, se han metido a robar aquí arriba, en este clúster que está aquí arriba. Falta mucha seguridad aquí", indicó.

La zona Valles es un foco rojo en todo el Municipio e incluso habitantes de otras partes que califican su entorno como seguro reconocen el peligro en dicha área.

"Me entero, por ejemplo, que en lo que es Los Cántaros, Santa Fe, Chulavista, esos fraccionamientos sí son conflictivos. Aquí en el pueblo también se dan asaltos y eso, pero son muy pocos", consideró Fernando González, habitante de la cabecera municipal.

Los residentes de Tlajomulco reconocieron que las autoridades deben atender los problemas inmediatos de inseguridad, así como poner especial atención en las zonas donde hay casas abandonadas.

"Allá en la entrada hubo o hay ciertas casas abandonadas que hubo gente que se llegó a meter, no sabes lo que pueda pasar o lo que ocurra con esas casas que están abandonadas o el porqué las agarraron o para qué las agarraron", señaló Hilario, habitante de Paseos del Valle.

La percepción de inseguridad es alta, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) de INEGI realizada entre octubre y diciembre de 2020 un 65.6 por ciento de los habitantes de Tlajomulco aseguró sentirse inseguro, cifra que creció en el periodo de enero a marzo, hasta alcanzar el 70.2 por ciento.

Tlajomulco ha sido escenario frecuente de fosas clandestinas, entre ellas la más grande de las registradas en el País, ubicada en El Mirador II, de donde fueron exhumados los restos de 171 personas.