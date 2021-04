Bien reza el refrán: "No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni Metrobús que se termine". Y es que después de tanto anunciar la "larga salida"… Perdón, el cambio del más polémico de los secretarios de la provincia de Coahuila, Gerardo Berlanga Gotés, quien estaba a cargo de la casi autónoma Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y Movilidad, para mandarlo al frente -así le dicen ahora- de la nueva Secretaría de Inversión Público Privada, se tiene la esperanza de que busque inversión productiva mediante proyectos financieros basados en esquemas precisamente de asociación público-privada, de manera que, ante las fuertes rasuradas presupuestales aplicadas por el Gobierno federal, la entidad se agencie recursos para detonar más obras de alto calado como los libramientos del famoso "Corredor Económico del Norte". Nuestros intrigosos subagentes se siguen preguntando respecto a la salida de don Gerardo: si fue un "bajón" que le dieron en el gabinete o si el acomodo fue por ponerlo en algún lugar porque ya no era bien visto.

Por lo que no faltó quien con toda la cizaña se pregunta si en la nueva encomienda va a dar tan malos resultados como con el "Tardabús"… Perdón, el tan cacaraqueado Sistema de Transporte que, con todo y el millonario gasto en la infraestructura y el llamado modelo de negocios, todo parece indicar que ahí se quedarán, a menos que en esto el inquilino del Palacio Rosa, el "góber" epidemiólogo y virólogo Miguel Riquelme, también dé un severo golpe de timón y lo resucite. Supuestamente los enroques van a seguir en los próximos días en otras dos importantes secretarías. Por lo pronto, ya corren las apuestas de quién ocupará lo que queda de la secretaría que deja Berlanga, porque hay varios "tiradores". *** En lo que parece ser la "crónica de una muerte anunciada" para la candidatura de Morena en Torreón y para quien suspiraba con ocupar el séptimo piso del edifico más caro de la ciudad, el ex "hooligan" panista convertido a Morena Luis Fernando Salazar se empieza a perfilar tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que por mayoría de votos ayer les dio sendos y durísimos reveses a los protegidos de la 4T, el impresentable Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán respectivamente, a quienes ya se les acabaron las instancias electorales y vieron sus sueños sepultados a pesar del apadrinamiento a ultranza de Morena y su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, que hasta los acompañó en sus manifestaciones. Nuestros subagentes, que también se comen las uñas, al ver cómo cambia el panorama para las próximas elecciones en la provincia, se preguntan si el rechazo del Tribunal Federal a las candidaturas de Salgado y Morón será referente para los magistrados de la sala regional, ya que de ser así, Morena tendrá 24 horas para presentar a un nuevo candidato a la alcaldía de Torreón, y ahí se barajan muchas opciones, como el plan B con un "Juanito", algún personaje que podría aparecer en la boleta, pero no más para los comicios, total, las lenguas viperinas dicen que en caso de que le den revés definitivo a don Luis Fernando, temen que su "barrio lo respalde" y tome los pasillos de algún centro comercial con café, cine y gimnasio incluido como medida de presión al estilo AMLO cuando se plantó en el Paseo de la Reforma. *** Quien reconoció ayer la solidaridad de un sector del empresariado coahuilense fue el "góber" rijoso Miguel Riquelme, durante la visita del presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora Icaza, a quien durante la toma de compromiso del grupo empresarial en la capital le presumió cómo ante la incertidumbre económica con el reto de la pandemia las decisiones que mejor resultaron para la provincia se tomaron en lo local, región por región, y por eso Coahuila ha marcado una diferencia en cuanto a la reactivación económica, también para el regreso a las clases semipresenciales (en escuelas privadas, claro está) y lo más reciente, que fue la vacunación para los profes en cuatro días mientras que en Nuevo León ayer seguían las filas y filas. No desaprovechó para lanzarle sendos dardos envenenados a la "Cuatroté" al asegurar que por más que se ha querido apoyarla, dada la pifia para ejecutar el Plan Nacional de Vacunación, pues nomás no se ha logrado mucho. Siguiendo en modo rijoso, le dijo a Medina Mora que en Coahuila se respeta a las instituciones. Y es que el dirigente empresarial festejó el trabajo de los "góbers" rebeldes… Digo, Alianza Federalista, donde participa Coahuila, y aparte les recetó a todos un amplio "espich", al referirse a las próximas elecciones históricas y la necesaria participación ciudadana vía el voto para lograr el equilibrio y los contrapesos en el poder ejecutivo, lo urgente de respetar a las instituciones, la libertad de expresión y la libertad de educar. Nomás le faltó ponerle destinatario. *** Si la vacunación de los trabajadores del "grillo" sector magisterial en Coahuila fue realizada en forma ordenada, rápida y en condiciones dignas, de manera que se concluyó exitosamente con la aplicación de alrededor de 72 mil dosis en todo el estado en solo 4 días y hasta la entidad fue invitada por la Secretaría de Salud Federal a "presumirlo" a nivel nacional, lo que no es cosa menor, nuestros subagentes, desesperados por que ya les toque su turno para inmunizarse, se preguntan: ¿en qué cabeza cabe que el Gobierno federal abra a partir de hoy el prerregistro para otro grupo de adultos en rango de edad de 50 a 59 años a los cuales se les comenzará a vacunar en la primera semana de mayo? Como si ya hubieran terminado con los adultos mayores y el personal de salud. Lo peor es que seguramente será en los ranchos y zonas de la sierra donde iniciará la inoculación, ooooootra vez con los mal llamados Servidores de la Nación. Lo que muchos siguen sin entender es cómo al Gobierno federal de plano no le ha importado el proceso de vacunación para adultos mayores "a paso de tortuga", con inhumanas filas de espera como si fuera tianguis. A decir de los subagentes, lo que tampoco se entiende es cómo las autoridades de salud no han sido informadas de los cientos de manifestaciones en todo el país del personal de salud, incluyendo a los del Seguro Social, que claman por la vacuna. ¿No sería mejor terminar con los pendientes? Es pregunta. *** Nuestros subagentes, disfrazados de administrador de empresas lecheras donde se "refugió" unos años el ahora diputado de lo que queda del PAN, Rodolfo Walss Aurioles, nos reportan la nueva ocurrencia de quien está más interesado en seguir haciéndole al "showman" que al responsable de una oposición inteligente y digna. Resulta que el diputado "pluri" (o sea que no fue votado por el pueblo) presentó una iniciativa para que se regule el uso de las videocámaras de vigilancia y, asimismo, todos los sistemas de videovigilancia en la provincia. Don Rodolfo quiere que se forme un "comité ciudadano" para supervisar el funcionamiento de estos equipos y que no se violen los derechos humanos. Los subagentes comentaron que Walss tiene memoria flaca porque se le olvidó que ya desde mayo de 2019 existe en Torreón el Centro de Inteligencia Municipal, mejor conocido como el "mini-Pentágono", del que no se sabe qué hace o a quién vigila. Supuestamente cuenta con 105 cámaras, instaladas en 80 cruceros y los equipos ven hasta de qué color son los zapatos del conductor y cuya tecnología de vanguardia previene delitos. Lo cierto es que trabaja con frecuencias de radiocomunicación encriptadas para que no los oiga nadie. Incluso, ni siquiera puede entrar a sus frecuencias el Mando Especial. Seguro don Rodolfo desconoce que se invirtieron alrededor de 100 millones de pesos y que, dicen, la mayor parte fue aportada por sus expatrones, por lo que no faltó el diputado de oposición, es decir, el palero, que le refutó que si muy interesado está en proteger los derechos humanos, debería abandonar su escritorio y darse una vuelta por los sitios de vacunación para adultos mayores y ver realmente lo que es la violación a estos derechos elementales, y que de paso revise las cámaras de vigilancia de municipios como Torreón y Monclova, ambos gobernados por el mismo partido por el que llegó al congreso.