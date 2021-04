Exigen justicia por el asesinato de menor en Tijuana

El cuerpo del menor Brian Efrén Cortez Rodríguez, de 13 años de edad, fue localizado sin vida y con signos de violencia en un arroyo de esta localidad, luego de ser reportado como desaparecido desde el pasado domingo, cuando salió al parque.

El domingo pasado, el papá de Brian reportó su desaparición. Habían pasado tres horas desde la última vez que tuvieron noticias de él, tras haberles pedido permiso para salir a jugar una hora en un parque sobre la misma calle donde vive; primero iría por sus primos, pero sus agresores ni siquiera le permitieron llegar.

Su cuerpo fue hallado un día después de su desaparición sobre un arroyo. Antes, su familia y vecinos salieron en su búsqueda sin tener suerte hasta que una familiar continuó la pesquisa a primeras horas del lunes. Su cadáver fue hallado casi a las siete de la mañana en las inmediaciones del Rancho Huahuatay.

Traumatismo craneoencefálico fue la causa de la muerte del niño Brian Efrén, cuyo cuerpo refleja que tenía heridas contusas, punzocortantes y excoriaciones, de acuerdo con el examen del Servicio Médico Forense.

"Lo mataron con una roca grandísima, hasta cansarse. Le destrozaron su cabecita, su oreja, todo… todo. Se ensañaron con él y me lo dejaron ahí tirado", lamentó Laura Adayane, madre de Brian. "Me da mucho coraje, mucha impotencia que me le hayan arrebatado la vida de esa manera tan cruel".

Sin embargo, la intención de recordarlo no lo es todo, también hay una exigencia de justicia y que su muerte no quede en la impunidad. Los familiares, además de los residentes del quinto municipio imploran que haya un alto a la violencia, pues en los primeros tres meses de 2021 se registraron 31 asesinatos en Playas de Rosarito, mientras que en el mismo periodo del año pasado sólo se presentaron 26 casos.

Sobre el caso, la alcaldesa morenista sólo publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales.