FRENÉTICA PASIÓN

Quiero que vivas solo para mí

Y que tú vayas por donde yo voy;

para que mi alma sea nomas de ti

Bésame con frenesí…

Así dice una parte de la letra de la canción Frenesí, compuesta por el mexicano Alberto Domínguez Borrás, el chiapaneco que originalmente hizo esta canción exclusivamente para marimba, pero que luego se le adaptó la letra y que tuvo una aceptación enorme no solamente en México, sino también en Estados Unidos y en otras partes del planeta.

A lo que yo iba con esta sabrosa y movida canción, es a esa palabra que la usamos con frecuencia pero no sabemos claramente lo que significa: me refiero a la palabra frenesí. Si me dicen que defina al frenesí, pues no va a ser fácil… diría tal vez tartamudeando que frenesí es fuerza, es violencia, pero no, la definición así no es exacta.

El diccionario define el frenesí como una "violenta exaltación" pero yo pienso que es más una sensación que una acción. Alguien dice por ahí que el frenesí es una locura temporal y en eso sí estoy de acuerdo.

El que se deja invadir por el frenesí, es un frenético, uno que trae la mente perturbada y en consecuencia, actúa poco razonablemente. De hecho, la palabra frenesí deriva del griego phren que significa mente. Entonces el frenesí, según sus raíces, es como una inflamación de la mente.

También tenemos el caso de la esquizo-frenia que es una

enfermedad de la mente -fren- en donde ésta -la mente- se supone que está dividida, porque es una manera de decir que no está totalmente ubicada en la realidad.

Y luego alguien pregunta: ¿es lo mismo el frenesí que la pasión? A lo que yo le contestaría con exactitud académica: "pues maomenos". La pasión es una emoción fuerte, un sentimiento intenso que puede ser causado por el amor o por el dolor; viene del latín passus que es participio pasivo de patique significa "padecer o sufrir" y la partícula io que implica acción o resultado.

El amante apasionado es el que ama intensamente, que su sentimiento amoroso le llena el corazón y pues ciertamente esa intensidad es una forma de sufrimiento porque es una sensación que se traduce en deseo ardiente y el deseo es una forma de insatisfacción, algo que ansías con mucho frenesí porque no lo tienes, que si lo tuvieras pues ya no lo desearías tanto.

ME PREGUNTA: DavidRamírez: ¿Cuál es la forma correcta: gente o gentes y cuándo hay que utilizarla?

LE RESPONDO: El vocablo gente es un sustantivo colectivo, no es plural.La Academia de la Lengua considera ya correcto decir "vino mucha gente" o "vinieron muchas gentes", en lugar de "vinieron muchas personas".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Hombre prevenido vale por dos. Pareja desprevenida vale por tres.