Denuncian que no han reactivado miles de plazas en refinería de México

A un año de que trabajadores de la refinería Miguel Hidalgo de Tula denunciaran que se habían bloqueando alrededor de mil 700 plazas, el gobierno federal ha sido omiso a su reactivación, lo que se ha traducido en una operación de sólo el 30 por ciento y con altos riesgos de accidentes.

Los empleados de diversas áreas de la refinería han señalado que a nivel nacional son más de nueve mil plazas que no han sido reactivadas, lo que afecta sobre todo a los trabajadores transitorios.

De este total, en Hidalgo son mil 714 plazas que no han sido cubiertas. Lamentaron que la respuesta del gobierno federal al desbloqueo de estos lugares ha sido que no pueden ser habilitadas ya que no cuentan con presupuesto.

Consideraron como sumamente grave que no se atienda esta exigencia ya que algunas plazas son de reparación de las plantas a las que no se les da mantenimiento, aunado a ello hay al menos 600 trabajadores amparados debido a la pandemia de COVID-19. Esto ha generado que también estén vacantes estos lugares.

Ante la falta de empleados solo se trabaja al 30 por ciento en la producción desde hace un año. Acusaron también que se ha adquirido material de baja calidad lo que incrementa el riesgo de un siniestro.