Abren puerta a Salgado Macedonio para regresar al Senado

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara la decisión del INE de retirar definitivamente su candidatura a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio está en libertad de regresar al Senado de la República si es que así lo decide, señaló el presidente de la Mesa Directiva de este órgano legislativo, Eduardo Ramírez.

En entrevista al término de la sesión del Pleno, dijo que el senador con licencia está en su derecho de regresar a su escaño o de emprender acciones legales ante los tribunales internacionales que correspondan para reclamar por el retiro de la candidatura.

"El senador Félix Salgado tiene salvaguardados sus derechos y las instancias a donde tiene que comparecer ya lo ha hecho. Él tendrá que tomar la determinación de si regresa o no, y si acude o no ante las instancias", dijo.

"Yo creo que están dentro del marco político electoral y en ese marco, Félix tomará la decisión que mejor le parezca y este senado acatará lo que es el reglamento".

Luego de que senadoras de la oposición adelantaron que buscarán por todos los medios, evitar que el senador guerrerense regrese a ocupar su escaño, el presidente del Senado señaló que este órgano legislativo no es "un tribunal de acusación o que disculpe, simplemente nuestra actividad es legislativa", señaló.

Si en el calor de la discusión política o el debate en la Tribuna se le reclama su actuación en su estado natal, así como las acusaciones de violencia sexual que se le imputan, el senador deberá determinar si responde o no; sin embargo, ante quien está obligado realmente son las instancias de procuración de justicia.

"El que nada debe nada teme, y si en el calor político se da el debate cuando él regrese, tendrá que hacerlo y en la parte jurídica, responder ante los órganos de investigación de delitos: el Ministerio Público y la Fiscalía de su estado, por los que ha sido imputado. No hay que dirimirlo en un tema mediático sino en el tema de la responsabilidad y de la conducta en lo individual", pidió.

Sobre el retiro de la candidatura tanto a Salgado Macedonio como a Raúl Morón, quien buscaba competir por la gubernatura de Michoacán, Eduardo Ramírez esperó que la determinación final que tomaron los órganos electorales se haya derivado de una mala defensa legal y no de represalias políticas.

Sería lamentable que la determinación se haya tomado con otro tipo de consideraciones además de las legales.

"Se me hace en cierta manera un poco excesiva esa decisión, sin embargo, si no se tuvo una defensa adecuada o probar fehacientemente que no hubo actos anticipados o en su defecto que las comprobaciones económicas estuvieron debidamente requisitadas o informadas, estamos obligados a respetar el fallo de los tribunales", dijo.

"No podemos tomar una actitud imparcial sino más bien una actitud de respeto a este órgano jurisdiccional y que yo espero que no haya sido motivo de represalias políticas por la forma en que se está transformando la vida pública del país. Quiero entender que este órgano jurisdiccional actúa conforme a derecho y sería muy lamentable que su decisión fuera en términos de conveniencia política".