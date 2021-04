Detective es atacado en plena calle mientras investigaba un crimen

El suceso ocurrió en Queens, Nueva York, cuando un hombre identificado como Akeele Morgan, de 25 años de edad, se acercó a un detective del Departamento de Policías de Nueva York, quien estaba investigando el robo a un comercio, y lo golpeó en un costado de su cara con un palo de plástico.

Morgan intentó huir de la escena pero fue alcanzado por otros oficiales tras una breve persecución a pie. El portal New York Post reveló que el agresro ahora enfrenta cuatro cargos en su contra, incluyendo los de asalto y resistirse al arresto.

El detective afectado sufrió heridas leves en su cara y recibió atención médica en un hospital.

Welcome to NYC!

Even as our Detectives investigate crimes they’re attacked by emboldened criminals, who have quickly realized there are no consequences for law breakers in our city.

The DEA is calling for this violence to be fully prosecuted as we look to file civil charges. pic.twitter.com/3FuiBEEcE1