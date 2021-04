Boxeador fallece al sufrir fractura en el cráneo durante pelea clandestina

Un boxeador perdió la vida en Brasil, tras sufrir una lesión en el cráneo provocada por los golpes que recibió durante una pelea clandestina.

Jonas de Andrade Carvalho, de 34 años, participó en el enfrentamiento ilegal que se realizó en el sábado en el estado de Piauí, pese a que este tipo de eventos se encuentran suspendidos por la situación de la pandemia.

El boxeador que era conocido bajo el apodo de 'Guerrero de Luz', recibió severas lesiones en la cabeza al participar en el evento conocido como 'Desafío Combate', tal como se aprecia en un video difundido en redes sociales.

Según se observa en dichas imágenes, pese a que Carvalho terminaba tendido en la lona al recibir los fuertes impactos, éste se reincorporaba para seguir con el combate hasta que el mismo réferi detuvo la pelea para que el boxeador recibiera atención médica en una de las esquinas, momento en el que se desvaneció frente a los presentes.

TERESINA, PIAUI Um evento de boxe em Teresina, realizado na noite de sábado, terminou em morte. O lutador "Guerreiro da Luz", Jonas de Andrade Carvalho, morreu após passar mal durante uma das lutas da competição chamada "Desafio Combate - o Retorno pic.twitter.com/mKIAmHGgUn — DJ MARCÃO CAUSADOR. (@DCausador) April 25, 2021

A pesar de que 'Guerrero de Luz' fue trasladado de inmediato a un hospital, horas más tardes se confirmó su muerte debido a una lesión en el cráneo.

"La academia no está registrada en el consejo. La federación de peleas no autorizó el evento. No hay evento de prueba. El evento ocurrió en violación del protocolo de pandemia del gobierno. Fue un evento completamente ilegal. No tenía autorización de la secretaría de seguridad para que sucediera. No hubo asistencia médica en el lugar, no hubo ambulancia. En las imágenes, él (luchador) es tomado en sus brazos, cuando podría haber sido atendido", declaró Danys Queiroz, presidente del Consejo Regional de Educación Física.