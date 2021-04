Hombre es atropellado por su propio auto al intentar evitar que rodara cuesta abajo

Un paseador de perros de Reino Unido murió atropellado por su propio automóvil, luego de intentar evitar que rodara cuesta abajo por una colina.

El hombre, de 69 años, acababa de regresar de pasear a su perro por un parque local en Bolton el sábado pasado, cuando su Kia Sportage comenzó a rodar. Él intentó detener el vehículo empujándolo hacia atrás, pero cayó y entonces quedó bajo el vehículo y fue aplastado por éste, informa el diario The Sun.

No sólo su hijo de 25 años fue testigo de todo, pues estaba sentado en el asiento del copiloto, sino que la escena fue captada por la cámara de vigilancia de una casa vecina. “Simplemente tropezó y se metió debajo del auto. No he podido dormir desde [que lo vi], es horrible", dijo Lee Houghton, de 54 años, el vecino cuyas cámaras captaron la escena.