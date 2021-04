Mujer trans que se inyectó silicona industrial termina con el rostro deformado

Una mujer trans brasileña se sometió a una cirugía en la cual se inyectó silicona industrial en las mejillas, mostró en redes sociales el resultado de ésta que le dejó el rostro deformado, con la finalidad de recaudar el dinero suficiente para volverse a operar y corregir el error.

Juju Oliveira, de 30 años, explicó a sus seguidores que en 2017 acudió a una clínica clandestina para que le aplicaran 250 ml de silicona industrial en su rostro, sustancia que terminó por esparcirse en sus mejillas, nariz, mandíbula y mentón.

Sin embargo, al poco tiempo de la aplicación del químico, el rostro de Juju comenzó a abultarse hasta terminar completamente deforme, situación que le ha generado diversos problemas pues comenta que ha recibido todo tipo de burlas debido a su aspecto.

"Lamento habérmelo puesto. Creo que es importante advertir a la gente que no lo repita y no haga lo mismo. Hay un montón de travestis y transexuales que están empezando y que piensan que ponerse silicona es una maravilla. La silicona industrial no es una maravilla, sino un peligro", comentó Juju en redes.

Con la finalidad de solucionar su problema, Oliveira lanzó una campaña a través de redes sociales con la que buscaba juntar el dinero suficiente para someterse a una nueva operación que pudiera componer los errores en su rostro, sin embargo, ésta no tuvo éxito.

A través de un video compartido en Instagram, el cual fue borrado más tarde, dijo que 'lamentablemente no había conseguido su objetivo y que apenas había logrado reunir 3 mil 600 dólares', los cuales prefirió donar a una institución, ya que comenzaron a surgir rumores que aseguraban que 'había utilizado el dinero para comprar joyas y una motocicleta'.

"Hoy estoy muy triste. Sabiendo que no me operaré, que seguiré con la cara así, toda deformada. Y que la gente se seguirá burlando de mí. Este dinero lo iba a usar para mi vida, lo podía devolver, pero como era una donación, lo doné a una institución", aclaró.

