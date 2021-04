Mucho que celebrar

Terminó el ayuno, dicen los beisboleros. No se trata del final de una NO temporada, se trata del regreso al diamante luego de un año sin el Rey de los Deportes. ¿Recuerdan? La pandemia vino a mandar una campaña a la goma, así, sin más.

Este domingo pasado, el Estadio de la Revolución, de esplendorosa fachada y demasiados recuerdos, abrió sus puertas a los aficionados; solo tuvo cabida un 20 % del aforo total, porque el virus aún no se ha ido. Aun así, la fiesta pudo sentirse de nuevo.

Enfundados en sus camisolas guindas, blancas, de otras franquicias (incluso algunas del visitante), cientos de aficionados tomaron sus butacas y se aprestaron a gozar del deporte en su máxima expresión.

La cita comenzó puntual, 2:00 de la tarde. El sol, a plomo; 37 grados llegó a marcar el termómetro. Escenario perfecto para la venta de cerveza, mientras el sonido local amenizaba y “la señora de las papas” bailaba en vez de vender. Bueno, para todo hay tiempo.

Tras disputar casi un tercio de juego, la novena local se fue arriba en la pizarra (2-0). Dos capítulos más tarde, empató Monclova. Al sexto inning, Acereros tomó la delantera 6-2. El resultado es lo de menos; el beisbol está de regreso más de 20 meses después.

La tercera carrera para Algodoneros llegó producto de un imparable al jardín derecho por parte del bat del “Conejo” Robles, pero las emociones crecieron para mantener la esperanza viva entre los asistentes. Octava y novena entrada, Algodoneros suma para ponerse a una de igualar las cifras. Y de pronto, se siente en el aire ese halo de esperanza; un milagro está por llegar.

Finalmente, Monclova se lleva el triunfo. ¡Qué más da! Y no es que nos guste perder o aceptemos la derrota “así nomás”, pero hoy, lo que tenemos que celebrar es que hay beisbol. El estadio luce sus mejores galas. Cada quien toma su puesto y la temporada 2021 está por iniciar.

Algodoneros del Unión Laguna, el querido equipo de la Comarca, se muestra combativo, y es lo menos que podemos esperar de él. Ahora, queremos que sea competitivo, que aspire a los primeros puestos. Esta vez, queremos ver a nuestros guindas en playoffs. El año pasado, la celebración del 80 aniversario quedó pendiente; ¿será tarde para festejar? No creo.

Hay que decir que el comportamiento del público fue ejemplar. Ya se vio en el Corona que con orden, es posible que no haya nada que lamentar en cuanto a contagios por covid. Debemos seguir así, de forma civilizada. El espectáculo ha vuelto, hagamos que perdure y que sea una buena temporada. Para los peloteros, para los aficionados, para todos, lo mejor está por venir.

El próximo 5 de mayo, en las mismas instalaciones del Revolución, Algodoneros recibirá a los Generales de Durango. ¿Nos vemos ahí? Alrededor se escuchan voces. Que si el equipo volvió a perder. Que si será lo mismo de siempre. Lo cierto es que todos sabemos que ir al “beis” es mucho más que ir en busca de un triunfo. La experiencia que se vive en ese estadio toca otras fibras. Es estar al filo de la butaca, porque hasta que no caiga el out 27, todo puede pasar. Aunque sí, queremos un equipo ganador este año. De eso, que no quede la menor duda.

Por otra parte, Santos Laguna sigue exhibiendo un mal futbol jugando de visita y ayer no pudo contra 10 del Pachuca. El partido de la jornada 17, la última de la etapa regular, será la clave. Recibir a Puebla y vencerlo pondrá a los Guerreros en la liguilla de forma directa. Ya de ahí, no habrá nada que perder.

Por hoy, es todo. El deporte respira y eso, aunque no parece lo más importante, es un signo de esperanza en una sociedad tan golpeada.

¿Le seguimos? Soy @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_MX (Twitter, Instagram y Facebook).

Eduardo Sepúlveda // @Foko_54