Hombre coloca las cenizas de su padre dentro de su bola de boliche

Fue su padre quien lo introdujo a este deporte, comenta Hinkle, quien añade que las cenizas dentro de la bola fue suficiente para darle más confianza al jugar.

"Él estaba ahí. Este es el mejor [juego de 300] y, definitivamente, el más difícil. Yo estaba temblando. Es especial. Papá alcanzó 298.299 [puntos], pero nunca obtuvo 300", comenta John sobre el ‘juego perfecto’ que obtuvo con 12 strikes; no el primero que consigue pero sí el más especial, asegura el jugador, recoge el New York Post.

