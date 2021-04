Prevén regresar a escuelas en mayo

Hay probabilidades de que a finales del próximo mes de mayo se retome el ciclo escolar 2020-2021 de forma semipresencial en las escuelas públicas de nivel básico del estado de Coahuila, confirmó ayer Jorge Fernando Mora Garza, secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Comarca Lagunera.

A más de un año de que se suspendieron las clases presenciales como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, el líder sindical indicó que a través de las mesas de trabajo se analiza un programa piloto de tal forma que el regreso sería, de inicio, en 52 instituciones educativas de la entidad que cuentan con recursos e infraestructura física adecuados para mantener las estrategias de prevención y control del virus SARS-CoV-2. De estos planteles, alrededor de 12 se ubican en La Laguna. "Las escuelas se seleccionaron según como estén las condiciones, hay unas escuelas en las que pues ni agua hay. La indicación del señor gobernador (Miguel Riquelme) con justa razón es que ninguna escuela pueda iniciar sin agua", declaró.

Por su parte, el secretario de Educación de Coahuila, Higinio González Calderón, señaló que hay una solicitud por parte del Sindicato para que se amplíe el número de planteles educativos dentro del programa piloto, por lo que seguramente la cifra se incrementará a más de 150 escuelas.

El funcionario declaró que para un posible regreso a las clases semipresenciales se garantizará el espacio para distanciamiento físico en las aulas de tres metros cuadrados por persona, además que se considera que solo regrese una tercera parte de los estudiantes. "Ojalá podamos regresar en mayo", expresó. Comentó que en educación básica son 611 mil alumnos los que se tienen matriculados.

González Calderón dijo que para atender las consecuencias emocionales que ha dejado la pandemia por el COVID-19 entre la comunidad estudiantil, en las escuelas se cuenta con psicólogos y demás personal especializado. "Porque sí, el daño emocional a los niños es muy fuerte en términos de socialización. Tenemos aproximadamente 150 mil niños que están entre primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria que no han conocido su escuela, que no han conocido a sus maestros, que no han conocido a su directora y que no conocen a sus compañeros", dijo.

Es importante mencionar que los alumnos de nivel básico llevan más de un año confinados con motivo de la pandemia por el COVID-19 y además mantienen aprendizaje a distancia.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

En la actualidad, el semáforo de riesgo epidemiológico en Coahuila se encuentra en color verde y la ocupación hospitalaria por COVID-19 a nivel estado es del 5.09 %, es decir, hay 75 enfermos con sospecha y confirmación de coronavirus que se encuentran hospitalizados y 20 de ellos utilizan un ventilador como soporte respiratorio.

En La Laguna, la ocupación hospitalaria que reportó ayer el Gobierno del estado fue del 4.7 %. Se dio a conocer que hay 27 enfermos hospitalizados y un total de camas censables de 578. Al día de ayer, en esta región había 8 personas internadas ocupando un ventilador.

