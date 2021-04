Ante riña en Paseo Morelos, asegura alcalde de Torreón que hay vigilancia permanente

El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, señaló que pese a la trifulca registrada el fin de semana pasado en un bar del Paseo Morelos, se mantendrá sin variación mayor la vigilancia en ese sector y el resto de los corredores gastronómicos de la ciudad. Confirmó además que de ese hecho en particular no hubo personas detenidas.

Abordado ayer lunes por medios de comunicación, el mandatario local declaró que minutos después de la pelea a las afueras de un bar, ubicado en Morelos y casi calzada Colón, arribaron al sitio elementos de la Policía Municipal, quienes únicamente separaron a los involucrados y llamaron al orden entre las partes, mismas que además se abstuvieron de interponer las denuncias correspondientes.

"Llegó Seguridad Pública, separó a las personas, no hubo heridos ni mucho menos, ninguno quiso presentar denuncia en contra uno del otro y se habló con los propietarios de ese negocio, en ese aspecto fue ese incidente el que se presenta, hay vigilancia permanente en los corredores gastronómicos tanto de día, tarde y noche y en ese sentido pues seguiremos trabajando… No hubo detenidos, no llegó a más, ahí fueron nada más de lo que informan de seguridad", señaló Lara.

Respecto a las imágenes que se difundieron en redes sociales en las que además de los involucrados en la riña, se ve a paseantes y asistentes al bar sin cubrebocas y sin otras medidas sanitarias contra el contagio del COVID-19, el alcalde precisó que esa situación se analizó ayer en la reunión del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, buscarán reforzar la vigilancia en los negocios para garantizar que se cumplan con los aforos, las medidas y con otros aspectos que han sido previamente establecidos por la autoridad regional sanitaria.

Sobre la trifulca también se consultó con la Coordinación Operativa de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, misma que precisó que, al ser una riña en las afueras de un establecimiento y considerarse vía pública, no se tienen facultades para ejecutar clausuras en el local, por lo que únicamente depende el ordenamiento de la intervención de los agentes de la DSPM.

