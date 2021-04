Descartan alza en precio de tortilla en Torreón

Descartan aumentar el precio de la tortilla en Torreón, pese a los incrementos que se han presentado en maíz y gas. José Guadalupe de la Torre Nava, presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, dijo que se tuvo un ajuste en febrero de este año y se han resistido a otro, pero de ser necesario, se revisará.

No obstante, rechazó las "advertencias" que ha hecho la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a nivel nacional respecto a que se realizarán verificaciones en los negocios que aumenten el costo, pues recordó que el precio de la tortilla está liberado y que incluso este Gobierno les sacó de la canasta básica, además de que hay otros productos que suben hasta tres veces su precio en el año, como ocurre con el refresco, la leche o el gas LP.

"El precio está liberado y, ante la Ley, Profeco tiene facultades para sancionarnos por el precio, porque cada quien determina, en lo individual, con base en sus costos de producción", explicó. Señaló que la Profeco les puede sancionar solamente por no tener precios a la vista, por no dar kilos completos y por no tener verificada la báscula.

En Torreón, el precio oscila entre los 18 y 22 pesos, aunque la mayoría se mantiene en 20 por kilo. Reconoció que es más económico en La Laguna de Durango debido a que allá cuentan con tarifas menos costosas en los servicios, comenzando por el agua potable, sin embargo, desde el año 2000 el precio está liberado, por lo que no debe existir un control ni haber una "cacería de brujas" de parte de la Profeco.

"No es otra cosa más que una mera intimidación, siempre que hay ajustes de precios, solamente con la tortilla, se quedaron acostumbrados a que el Gobierno fijaba los precios en los años 70, porque había subsidios, pero ya no es así, no recibimos ningún subsidio", comentó.

De la Torre Nava dijo que en Torreón ya se han reportado casos de tortillerías que son verificadas por la Profeco, por instrucciones de las oficinas centrales, pero insistió en que este comportamiento solamente se discute con las tortillas y no se ven estos operativos con otros productos que aumentan continuamente y que sí están en la canasta básica.

La Profeco informó que realizó visitas de verificación a 193 tortillerías, y en 13 establecimientos se detectaron irregularidades y hubo siete negativas a ser verificadas; en 22 se requirió información adicional al proveedor que pudiera justificar el alza en el precio. Indicó que el precio promedio nacional de la tortilla durante la segunda semana de abril fue de 16.90 pesos en la Ciudad de México.

En aumento:

*El maíz ha subido su precio en dos ocasiones en lo que va del presente año: en febrero, de 650 pesos: y en abril, de 300 pesos.

*Esta semana se incrementó en 200 pesos la tonelada, para un total de 7 mil 400 pesos.

*Las harineras han avisado que en junio volverían a subir el maíz de 500 a 600 pesos por tonelada.