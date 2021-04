Pierden comunicación con al menos 6,500 estudiantes

Hay por lo menos 6,500 estudiantes de nivel básico en el estado de Coahuila con los que el personal docente perdió totalmente la comunicación durante este ciclo escolar 2020-2021 por lo que están en riesgo de repetir el grado escolar, señaló ayer el secretario de Educación en el estado, Higinio González Calderón.

Esta situación ha impedido a los maestros asignarles una calificación numérica en cada trimestre y en este sentido, el funcionario comentó que "andamos detrás de ellos y si podemos regresar a las aulas ahora en el mes de mayo, ahí vamos a saber el neto de cuántos niños no van a regresar". González Calderón explicó que en estos casos, el personal docente hará una recomendación pero aclaró que será decisión de los padres y madres de la familia si dejan a sus hijos en el mismo grado escolar.

Según los criterios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para los estudiantes con comunicación prácticamente inexistente, se debe registrar en la boleta de evaluación la leyenda "Sin información", para preescolar, en el apartado Observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje, mientras que, para primaria y secundaria, en el de Observaciones o recomendaciones generales del docente.

El secretario expresó que aunque en menor proporción, hubo padres y madres de familia que "tuvieron necesidad de poner a trabajar a sus niños, yo no soy partidario de que eso suceda pero las condiciones de la familia no las podemos determinar". Otros factores fueron que los estudiantes no tienen conectividad a internet, aunado a la crisis económica por la que atraviesan sus tutores que les impide dotarlos de las herramientas necesarias para que continúen su educación desde casa.

El funcionario estatal indicó que hay otros 7 mil alumnos con los que se tuvo comunicación intermitente por lo que en estos casos, los criterios serán distintos y cada situación será evaluada por los trabajadores de la educación.